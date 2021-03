Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League japonesa teve um fim de semana curto, com apenas dois jogos realizados, aproveitando a pausa na liga para fazer os jogos atrasados. A jornada foi do grande clássico de Tóquio entre dois dos grandes campeões da história da competição, Toshiba Brave Lupus e Suntory Sungoliath. E o jogo acabou com um massacre histórico de 73 x 05 imposto pelo Sungoliath, de Beauden Barrett.

Foram 9 tries para o Sungoliath, com Samu Kerevi, dos Wallabies, de novo voando baixo com 2 tries.



O outro jogo foi entre Hino Red Dolphins e NEC Green Rockets, com os Red Dolphins obtendo a primeira vitória na temporada, 10 x 07.

- Continua depois da publicidade -





Campeonato Japonês 2021

Toshiba Brave Lupus 05 x 73 Suntory Sungoliath

NEC Green Rockets 07 x 10 Hino Red Dolphins

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Suntory Sungoliath Tokyo 4 20 Kubota Spears Narita (Chiba) 4 19 Toyota Verblitz Toyota (Aichi) 4 19 NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) 4 7 Toshiba Brave Lupus Tokyo 4 6 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) 4 6 Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) 4 1 Honda Heat Suzuka (Mie) 4 0 Grupo Branco Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) 4 19 Kobelco Steelers Kobe 4 18 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 4 13 Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) 4 11 Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) 4 6 Ricoh Black Rams Tokyo 4 5 Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) 4 4 NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) 4 1 Top Challenge A* Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) 3 15 Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) 3 5 Kamaishi Seawaves Kamaishi 3 5 Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) 3 5 Top Challenge B* Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi) 4 20 Coca-Cola Red Sparks Fukuoka 4 15 Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka 4 9 Mazda Blue Zoomers Hiroshima 4 5 Chugoku Red Regulions Hiroshima 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 6 primeiros dos Grupos Vermelho e Branco avançam às Oitavas de Final;

- 2 últimos dos Grupos Vermelho e Branco avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;

- 2 melhores de cada grupo Top Challenge avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;



*Top Challenge já encerrou sua fase de classificação;