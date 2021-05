Tempo de leitura: 2 minutos

O domingo no Japão será de gala, com a Top League (a liga japonesa) chegando a seu final com a decisão do título em Tóquio entre Suntory Sungoliath e Panasonic Wild Knights. O duelo terá transmissão ao vivo da NHK (a TV japonesa) para o Brasil e marcará o encerramento de um ciclo, uma vez que em 2022 a Top League será substituída por uma nova liga profissional no país.

Os dois clubes dominaram a Top League nos últimos anos. O Suntory Sungoliath é o maior campeão da liga, com 5 títulos, empatado com o Toshiba Brave Lupus, ao passo que o Panasonic Wild Knights vem na sequência com 4 títulos. Nada menos que 8 das últimas 10 edições da Top League foram vencidas por esses dois gigantes, com os Wild Knights tendo erguido a taça pela última vez em 2016 e o Sungoliath pela última vez em 2018.

O Sungoliath é apontado como o maior favorito ao título de 2021, sendo guiado por ninguém menos que o abertura All Black Beauden Barrett, que joga ao lado do centro australiano (dos Wallabies) Samu Kerevi. Trata-se do melhor ataque da Top League, com a dupla mais temível de toda a liga. O capitão é o scrum-half japonês Nagare, um dos destaques locais do time, que ainda conta com o centro Nakamura, nome de destaque na Copa do Mundo. O fullback australiano Wil Chabers, oriundo da NRL (Rugby League) completa a temível linha, ao passo que no pack o Sungoliath tem o ex Wallaby Sean McMahon como oitavo e principal destaque.

- Continua depois da publicidade -

Os Wild Knights, por sua vez, contam com um pack de forwards superior e notável, que tem na primeira linha os excelentes Inagaki, Valu e Horie, da seleção japonesa, e o inglês George Kruis na segunda linha, que vem sendo um dos grandes nomes da Top League. Os Wild Knights contam com vários nomes de seleção japonesa e na linha têm um dos grandes destaques nacionais, o ponta Kenki Fukuoka, que vem colecionando tries incríveis. Porém, o maior nome da linha azul é o centro neozelandês ex seleção galesa Hadleigh Parkes.

Campeonato Japonês 2021

Final

23/05 – 01h00 (hora de Brasília) – Panasonic Wild Knights x Suntory Sungoliath, em Tóquio – NHK AO VIVO

Lista de campeões