A Seleção Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 atletas) feminina disputará em novembro a Copa do Mundo da modalidade, que será na Inglaterra. O time brasileiro terá pela frente em seu grupo Inglaterra, Papua Nova Guiné e Canadá e o interesse pelas adversárias só aumenta. A Inglaterra, país sede e uma das favoritas na competição, tem uma das principais ligas femininas do mundo, a Women’s Super League, que conta com participação dos principais clubes do país. Ao todo, 10 clubes disputam a competição.

A Super League começará no domingo, dia 18, e os jogos serão transmitidos ao vivo e gratuitamente pelo Twitch (clique aqui para acessar). Na primeira rodada, o jogo que será exibido será o clássico Wigan Warriors contra Warrington Wolves. O jogo será às 08h00 da manhã, hora de Brasília. É oportunidade de conhecer o nível do Rugby League feminino da Inglaterra.

Esta é a terceira edição da competição. Bradford foi campeão em 2017, Wigan venceu a taça em 2018 e o título de 2019 ficou com Leeds. Em 2020, a pandemia levou ao cancelamento da temporada.







1ª rodada

Dia 18/04

Wigan Warriors x Warrington Wolves

Castleford Tigers x Featherstone Rovers

Bradford Bulls x St. Helens Saints

Leeds Rhinos x York City Knights

Huddersfield Giants x Wakefield Wildcats – adiado