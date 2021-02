Tempo de leitura: 1 minuto

A Super League é o Campeonato Inglês de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. Trata-se da competição mais antiga da modalidade e que conta com 11 clubes ingleses e 1 francês.

A competição segue calendário diferente do normal na Europa, começando sua temporada sempre no início do ano. Por conta da pandemia, o kick-off para a Super League 2021 será um pouco mais tarde. Hoje, foi confirmada que a data de início da liga será o dia 26 de março. A grande final será no dia 09 de outubro, em Manchester. No dia 23 de outubro terá início a Copa do Mundo de Rugby League, que será na própria Inglaterra.

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford Catalans Dragons Perpignan (França) Huddersfield Giants Huddersfield Hull FC Kingston-upon-Hull Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull Leeds Rhinos Leeds Leigh Centurions Leigh St. Helens Saints St. Helens Salford Red Devils Salford Wakefield Trinity Wildcats Wakefield Warrington Wolves Warrington Wigan Warriors Wigan

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º a 6º colocados = repescagens para as semifinais;



¹ Por conta da pandemia, a classificação será determinada pela percentual de vitórias de cada time (isto é, pontos dividido por número de partidas), pois algumas equipes poderão acabar fazendo menos jogos;

² Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição