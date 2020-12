Tempo de leitura: 3 minutos

O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) da França estava com grandes expectativas de passar a ter 2 clubes na Super League, a liga inglesa. Isto porque, após a desistência dos canadenses do Toronto Wolfpack e do cancelamento da segunda divisão (o RFL Championship) em 2020, a última vaga na Super League 2021 foi decidida a partir de um processo de candidatura dos clubes pretendentes.

Os franceses do Toulouse Olympique se candidataram e eram tidos como favoritos, sobretudo por estarem na liderança do Championship no momento de seu cancelamento. Caso o Toulouse fosse aceito na Super League, o clube se tornaria o segundo francês na elite da liga que passaria a ser de fato uma liga europeia, somando-se ao Catalans Dragons. A Super League conta com 12 clubes.

Porém, a organização rejeitou a candidatura do Toulouse e anunciou a inclusão do Leigh Centurions para 2021. Leigh, cidade localizada na região metropolitana de Manchester, será uma das sedes da Copa do Mundo de 2021. Os Centurions estiveram na Super League pela última vez em 2017, sendo rebaixado no mesmo ano. O clube tem em seu currículo 2 títulos ingleses, em 1906 e 1982.

Newcastle no Championship

Com a promoção do Leigh, uma vaga se abriu na segunda divisão. O clube escolhido para ser promovido foi o Newcastle Thunder, que não alcançava o Championship desde 2009.

Toulouse, Featherstone, Bradford, entre outros que se candidataram à Super League, seguirão no Championship em 2021.

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?