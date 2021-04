Tempo de leitura: 4 minutos

Nova Zelândia e Austrália terão jornada de decisões entre sexta, sábado e domingo. O Super Rugby AU viverá a última rodada de sua temporada regular, ao passo que o Super Rugby Aotearoa terá sua penúltima rodada – com direito ao grande clássico nacional entre Blues e Crusaders.

O que estará em jogo?

- Continua depois da publicidade -

Force ou Rebels na semifinal australiana?

Na Austrália, a conta é bem simples. O primeiro colocado, o Reds, já tem vaga na grande final, ao passo que o segundo e o terceiro colocados duelarão na semifinal que definirá o oponente dos Reds. Os Brumbies já têm garantida a segunda colocação, restando saber quem será o terceiro colocado: Force (hoje com 14 pontos) ou Rebels (hoje com 12)?

A resposta poderá ser dada já na sexta, quando o Force receberá o Reds. Uma vitória não será nada fácil para o Force, mas o time está embalado e conta com o abertura argentino Domingo Miotti em grande momento, fazendo dupla com seu compatriota Tomás Cubelli, que veste a 9. Nomes experientes como o irlandês Rob Kearney com a 15 e Tevita Kuridrani com a 13 reforçam as expectativas do torcedor do Force. No entanto, o Reds, liderado pelo abertura James O’Connor, faz campanha perfeita, com 7 vitórias em 7 jogos, e quer ser campeão invicto. O time de Brisbane irá com força máxima ao duelo.

Caso o Force seja derrotado, o Rebels passa a ter chances de classificação e só precisará vencer o lanterna Waratahs, único time da Oceania ainda sem vitórias na temporada. Liderado por Matt Toomua, o Melbourne Rebels é favorito, mas o time já perdeu classificações no passado que pareciam próximas e o fantasma do insucesso sempre paira pelo time sulino.

Blues ou Chiefs na final neozelandesa?

Na Nova Zelândia, o Super Rugby Aotearoa não tem fase de semifinal. Os dois primeiros colocados da temporada regular avançarão diretamente à grande final e os Crusaders já estão classificados matematicamente, enquanto Chiefs, segundo colocado, e Blues, terceiro, precisam de um encerramento de temporada regular perfeito. A última rodada oporá Chiefs e Blues.

O jogo dessa sexta opõe o Chiefs ao lanterna Hurricanes. O experimento de Damian McKenzie com a camisa 10 não seguirá, com o jogador voltando a fullback. A volta de Boshier à terceira linha ajudou os Chiefs a suprirem a lesão de Sam Cane e o time está embalado. A vitória poderá inclusive significar classificação antecipada à final para os Chiefs, caso os Blues sejam derrotados no domingo pelos Crusaders.

O jogo de domingo é o que mais empolga, uma vez que os Blues poderão ter a obrigação da vitória, para decidir a vaga na final contra os Chiefs na rodada final. O jogo será na casa dos Crusaders, Chirstchurch, onde os Blues não vencem desde 2004.

Super Rugby Aotearoa

23/04 – 04h00 – Chiefs x Hurricanes, em Hamilton – Watch ESPN AO VIVO

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (c), 8 Pita Gus Sowakula, 7 Lachlan Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Ollie Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Samipeni Finau, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Rameka Poihipi, 23 Chase Tiatia;

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Pouri Rakere-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Vaea Fifita, 21 Brayden Lose, 22 Cam Roigard, 23 Billy Proctor;

25/04 – 00h30 – Crusaders x Blues, em Christchurch – Watch ESPN AO VIVO

Crusaders: em breve

Suplentes: em breve

Blues: em breve

Suplentes: em breve

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 23 Chiefs Hamilton 6 16 Blues Auckland 6 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

23/04 – 06h45 – Force x Reds, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Force: 15 Rob Kearney, 14 Toni Pulu, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomás Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Fergus Lee-Warner, 21 Ian Prior, 22 Richard Kahui, 23 Jack McGregor;

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Scott-Young, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Ilaisa Droasese;

24/04 – 06h45 – Waratahs x Rebels, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Michael Wood, 21 Charlie Gamble, 22 Jack Grant, 23 Tane Edmed;

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, 6 Michael Wells, 5 Ross Haylett- Petty, 4 Robert Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Pone Faamausili, 19 Steve Cummins, 20 Richard Hardwick, 21 Joshua Kemeny, 22 Carter Gordon, 23 George Worth;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 8 29 Force Perth 7 14 Rebels Melbourne 7 12 Waratahs Sydney 7 02

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;