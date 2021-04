Tempo de leitura: 4 minutos

O Super Rugby Aotearoa, da Nova Zelândia, terá ação com gosto de decisão entre sexta e sábado.

Nessa sexta, os Highlanders, vice lanterna do torneio, terão a missão de vencerem os Blues, segundos colocados, para seguiram com chances de irem à final, ao passo que para os Blues uma vitória poderá praticamente significar classificação. Isso porque o segundo jogo, no sábado, opõe o terceiro colocado Chiefs e o líder Crusaders. Uma derrota dos Chiefs casada com uma vitória dos Blues praticamente define Blues e Crusaders como os finalistas, pois a diferença entre Blues e Chiefs subiria para 9 ou 10 pontos, com 2 jogos apenas para os Chiefs disputarem.

Para os Chiefs, a perda de Sam Cane pesa, mas o time está em boa fase, finalmente, e fará um teste que chama a atenção: McKenzie como abertura, para fazer um duelo incrível com Richie Mo’unga, dos ‘Saders. A outra notícia impactante é a perda pelo resto da temporada de Jack Goodhue, dos Crusaders, por lesão. O centro fará falta.

Super Rugby AU tem jogo de vida ou morte para Rebels e Force

Já na Austrália, o fim de semana será de penúltima rodada. A ação começa sábado com o quarto colocado Force recebendo o lanterna Waratahs, ao passo que no domingo o terceiro colocado Rebels recebe o vice líder já classificado Brumbies. No Super Rugby AU, 3 equipes avançam ao mata-mata e o Force joga suas fichas que assumirá o terceiro lugar nesta rodada, caso vença os ‘Tahs e os Rebels caiam diante dos Brumbies. No entanto, uma vitória dos Rebels seria um balde de água fria no Force e deixaria os Rebels muito próximos das finais.

O Force irá a campo com uma dupla de 9 e 10 argentina: Cubelli e Miotti.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

16/04 – 04h00 – Highlanders x Blues, em Dunedin – Watch ESPN AO VIVO

Highlanders: 15 Josh Ioane, 14 Ngatungane Punivai, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Marino Mikaele-Tu’u, 21 Kayne Hammington, 22 Michael Collins, 23 James Lentjes;

Blues: 15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Luteru Tolai, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Josh Goodhue, 20 Akira Ioane, 21 Finlay Christie, 22 Harry Plummer, 23 Bryce Heem;

17/04 – 04h00 – Chiefs x Crusaders, em Hamilton – Watch ESPN AO VIVO

Chiefs: 15 Chase Tiatia, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Ollie Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Pita Gus Sowakula, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Bryn Gatland, 23 Sean Wainui;

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Leicester Fainga’anuku, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Ethan Blackadder, 7 Tom Sanders, 6 Scott Barrett (c), 5 Quinten Strange, 4 Mitchell Dunshea, 3 Michael Alaalatoa, 2 Brodie McAlister, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Isileli Tu’ungafasi, 18 Oliver Jager, 19 Luke Romano, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 23 Chiefs Hamilton 6 16 Blues Auckland 6 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

17/04 – 06h45 – Force x Waratahs, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Force: 15 Jack McGregor, 14 Richard Kahui, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Fergus Lee-Warner, 21 Ian Prior, 22 Grason Makara, 23 Jake Strachan;

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Dave Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Sam Caird, 20 Jeremy Williams, 21 Charlie Gamble, 22 Jack Grant, 23 Tane Edmed;

18/04 – 00h55 – Rebels x Brumbies, em Melbourne – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Matt Gibbon;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Cabous Eloff, 18 Cameron Orr, 19 Lucio Sordoni, 20 Ross Haylett-Petty, 21 Isi Naisarani, 22 Brad Wilkin, 23 James Tuttle, 24 Lewis Holland, 25 Glen Vaihu (dois sairão da lista)

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Bayley Kuenzle, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 James Tucker, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 James Slipper, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Will Miller, 21 Nic White, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 7 25 Force Perth 7 14 Rebels Melbourne 6 11 Waratahs Sydney 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



