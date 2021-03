Tempo de leitura: 4 minutos

O Super Rugby AU (australiano) e o Super Rugby Aotearoa (neozelandês) têm ação entre sexta e sábado, ainda sem exibição para o Brasil. O World Rugby está exibindo o Super Rugby AU em suas plataformas, mas os jogos NÃO estão disponíveis em território brasileiro (apenas com VPN).

Na Austrália, a ação começa sexta com o Force buscando emplacar sua segunda vitória ao receber o Rebels. O argentino Tomás Cubelli segue como destaque do Force, ao passo que o Rebels é conduzido por Matt Toomua.

O destaque na terra dos Wallabies, no entanto, é sábado, com o super duelo entre Brumbies e Reds, os favoritos da temporada. Por jogar em casa, o Brumbies, de Nic White, tem vantagem no papel, mas o Reds, de James O’Connor, estreará uma nova arma: o ponta fijiano Suliasi Vunivalu. Olho nele!

Na Nova Zelândia, a rodada terá um jogo no sábado e outro no domingo, porém, por conta do fuso horário, o jogo de domingo começará no sábado brasileiro. O primeiro jogo opõe o Crusaders, líder e campeoníssimo, e o Chiefs, que não venceu nenhum jogo no Super Rugby Aotearoa de 2020. Jogo de contrastes e com favorito claro.

O último jogo coloca Blues e Highlanders frente a frente. Pelo mando de jogo e elenco, o favoritismo é dos Blues, mas os Highlanders fizeram bom jogo contra os Crusaders na estreia e venceram os Chiefs na última partida, indo a Auckland embalados.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

13/03 – 03h05 – Crusaders x Chiefs, em Christchurch

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Sione Havili Talitui, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Joe Moody, 18 Fletcher Newell, 19 Mitchell Dunshea, 20 Whetu Douglas, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Dallas McLeod;

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Sean Wainui, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (cc), 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane (cc), 6 Mitchell Brown, 5 Josh Lord, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Reuben O’Neill;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Aidan Ross, 18 Sione Mafileo, 19 Naitoa Ah Kuoi, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Chase Tiatia;

13/03 – 23h35 – Blues x Highlanders, em Auckland

Blues: em breve

Highlanders: em breve

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 2 9 Blues Auckland 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 1 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

12/03 – 06h45 – Force x Rebels, em Perth

Force: 15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Richard Kahui, 11 Marcel Brache, 10 Jake Mcintyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee Warner, 5 Ryan Mccauley, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Jack Winchester, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Sitaleki Timani, 20 Tomas Lezana, 21 Ian Prior, 22 Henry Taefu, 23 Jack Mcgregor;

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Lachlan Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Joshua Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Ross Haylett-Petty, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Ed Craig, 17 Isaac Aedo Kailea, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Tom Nowlan/Brad Wilkin, 21 Glen Vaihu, 22 James Tuttle, 23 Frank Lomani/Carter Gordon;

13/03 – 05h45 – Brumbies x Reds, em Canberra

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack (c), 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Tom Ross, 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Archer Holz, 19 Nick Frost, 20 Jahrome Brown, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Reds: 15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Brandon Paenga-Amosa, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Josh Flook;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 2 9 Force Perth 2 4 Rebels Melbourne 2 2 Waratahs Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



