Tempo de leitura: 4 minutos

Nessa sexta-feira, a Austrália terá rodada dupla com a abertura de seu Super Rugby AU. Ainda está pendente de confirmação, mas as transmissões deverão estar ao vivo no Watch ESPN. Clique aqui para saber mais sobre a competição.

Quem vencerá nos jogos de abertura do Super Rugby AU australiano? Os dois duelos são sexta: 05h45: Reds x Waratahs 08h00: Force x Brumbies 🏉🇦🇺#culturaderugby #fanaticosporrugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 18, 2021

A largada da competição será com o grande clássico do país entre Queensland Reds (um dos favoritos ao título) e NSW Waratahs (que perdeu nomes importantes e está sob os holofotes). James O’Connor lidera os Reds, enquanto Jake Gordon é o novoi capitão dos Waratahs, após a saída de Hooper.

No outro jogo do dia, o Western Force recebe o atual campeão Brumbies. O Force não venceu nenhuma partida em 2020, mas se reforçou para 2021 e terá como titular o fullback irlandês Rob Kearney, o centro Tevita Kuridrani, de vasta experiência pelos Wallabies, e o asa e o pilar argentinos Tomás Lezana e Santiago Medrano, ex Jaguares. No entanto, os Brumbies são favoritos, capitaneados pelo pilar Allan Alaalatoa e abrilhantados por nomes como Nic White, Pete Samu, entre outros.

- Continua depois da publicidade -

Clique aqui para saber sobre as regras que serão testadas na competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por rugby.com.au (@rugbycomau)

*Horários de Brasília

05h45 – Reds x Waratahs, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO (a confirmar)



Reds: 15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Seru Uru, 4 Angus Blyth, 3 Feao Fotuaika, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Richie Asiata, 17 Harry Hoopert, 18 Taniela Tupou, 19 Ryan Smith, 20 Tuania Taii Tualima, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Ilaisa Droasese;

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Joey Walton, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon (c), 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Will Harris, 5 Jack Whetton, 4 Sam Caird, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 David Porecki, 17 Te Tera Faulkner, 18 Sio Tatola, 19 Jeremy Williams, 20 Hugh Sinclair, 21 Jack Grant, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

08h00 – Force x Brumbies, em Perth – Watch ESPN AO VIVO (a confirmar)



Force: 15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin, 11 Marcel Brache, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tomas Lezana, 5 Fergus Lee Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Tomas Cubelli, 22 Jake McIntyre, 23 Richard Kahui;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;