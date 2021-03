Tempo de leitura: 5 minutos

Ainda sem transmissão para o Brasil, o Super Rugby Aotearoa (neozelandês) e o Super Rugby AU (australiano) terão ação entre sexta e domingo.

Na Nova Zelândia, a sexta começa com a estreia do Chiefs na competição. Em 2020, o time de Sam Cane, capitão dos All Blacks, terminou a temporada do Aotearoa sem uma vitória sequer. O jogo é talvez o mais acessível para os Chiefs, pois receberão os Highlanders. Bryn Gatland é destaque estreando pelos Chiefs contra seu ex time.

O outro jogo do Super Rugby Aotearoa opõe Crusaders e Hurricanes no domingo. O jogo seria sábado, mas foi transferido para permitir a volta do público ao estádio. O mando é dos atuais campeões, que não perdem um jogo em casa desde justamente derrota em 2020 para os Hurricanes. O time de Wellington, no entanto, começou mal, perdendo para os Blues. Será que a reação será repetindo o feito inesperado do ano passado?

Na Austrália, a sexta terá o jogo dos times menos badalados do Super Rugby AU, Waratahs e Force. O jogo é crucial para os dois lados, sobretudo para os Waratahs, que após terem tantas perdas no elenco, são cotadas para brigarem contra o último lugar justamente contra o Force. O time de Perth, conduzido pelo argentino Tomás Cubelli, não quer perder a chance de finalmente voltar a vencer num Super Rugby – o que não ocorre desde 2017.

Por fim, no sábado, o Brumbies, time a ser batido no momento, recebe o Rebels, que flertou com vitória sobre o bom Reds. Jogo muito interessante que dará um diagnóstico melhor da situação dos dois times.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

05/03 – 03h05 – Chiefs x Highlanders, em Hamilton

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Sean Wainui, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (cc), 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane (cc), 6 Samipeni Finau, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Sione Mafileo, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Reuben O’Neill;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Angus Ta’avao, 19 Mitchell Brown, 20 Mitchell Karpik, 21 Xavier Roe, 22 Alex Nankivell, 23 Shaun Stevenson;

Highlanders: 15 Mitch Hunt, 14 Connor Garden-Bachop, 13 Ngantungane Punivai, 12 Sio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Josh Ioane, 9 Folau Fakatava, 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Regan, 4 Josh Dickson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Daniel Lienert-Brown;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Josh Hohneck, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Liam Squire, 21 Aaron Smith (cc), 22 Solomon Alaimalo, 23 Hugh Renton;

07/03 – 00h35 – Crusaders x Hurricanes, em Christchurch

Crusaders: 15 David Havili, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Fletcher Newell, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Will Jordan;

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Julian Savea, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Jonathan Taumateine, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccatelli, 17 Xavier Numia, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Luke Campbell, 22 Billy Proctor, 23 Salesi Rayasi;

Equipe Cidade Jogos Pontos Blues Auckland 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Crusaders Christchurch 1 4 Chiefs Hamilton 1 0 Hurricanes Wellington 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

05/03 – 05h45 – Waratahs x Force, em Sydney

Waratahs: 15 Mark Nawaqanitawase, 14 Jack Maddocks, 13 Alex Newsome (c), 12 Tepai Moeroa, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Hugh Sinclair, 4 Sam Caird, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Dave Porecki, 1 Tetera Faulkner;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Sio Tatola, 18 Chris Talakai, 19 Jack Whetton, 20 Jeremy Williams, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Triston Reilly;

Force: 15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Richard Kahui, 11 Toni Pulu, 10 Jake McIntyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Fergus Lee-Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tomas Lezana, 21 Ian Prior, 22 Domingo Miotti, 23 Marcel Brache;

06/03 – 05h45 – Brumbies x Rebels, em Canberra

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 James Tucker, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Solomone Kata;

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Lachlan Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Ross Haylett-Petty, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Ed Craig, 17 Isaac Aedo Kailea, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Rob Leota, 21James Tuttle/Brad Wilkin/Tom Nowlan (tbc), 22 Frank Lomani, 23 Glen Vaihu;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 2 9 Force Perth 2 4 Rebels Melbourne 2 2 Waratahs Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



