Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Ação na África do Sul! Sexta e sábado foram de abertura para o Super Rugby Unlocked, o torneio com os 7 melhores times sul-africanos, que vale também como parte da Currie Cup, o campeonato nacional do país atual campeão do mundo.

Na sexta, os Sharks deram o pontapé inicial à competição derrotando os Lions em um jogão de 19 x 16. O jogo começou com Lukhanyo Am ganhando metros e entregando para Werner Kok marcar o primeio try dos Sharks, que ainda ampliaram o placar com 2 penais de Curwin Bosch.

Jantjies descontou antes do intervalo com penal para os Lions e, logo no começo da segunda etapa, Ulengo apanhou na ponta chute inteligente de Jantjies, cobrando penal que surpreendeu os Sharks, para marcar o try que deixou os Lions no páreo. Bosch e Jantjies trocaram penais na sequência e o Jantjies chegou a empatar o duelo com penal aos 70′. Aos 72′, Bosch, sempre preciso chutou o penal crucial para os Sharks e, dessa vez, aos 76′, Jantjies falhou penal para novo empate dos Lions. Os Sharks resistiram na defesa e asseguraram a vitória: 19 x 16.



- Continua depois da publicidade -

No sábado, os Cheetahs voltaram a campo com muita gana – após serem excluídos do PRO14 – e atropelaram o Mpumalanga Pumas por 53 x 31, em um jogaço de 8 tries a 4 para os laranjas.

Super Rugby Unlocked | Cheetahs v Pumas – Rd 1 Highlights A red-hot @CheetahsRugby outfit put the Pumas to the sword on Saturday, winning their Super Rugby Unlocked season-opener in Bloemfontein.#SuperRugby #SuperRugbyUnlocked #CHEvPUM pic.twitter.com/tffbIXLzcD — Super Rugby/TRC (@SuperRugby) October 10, 2020



Fechando a rodada, os Bulls receberam o pequeno notável Griquas e quase foram surpreendidos, ficando atrás do placar até o fim, quando conseguiram um penal try e um try decisivo de Arno Botha para afastarem a zebra. chegou a marcar no fim para os Griquas, mas o veterano Morné Steyn chutou um último penal para os Bulls. 30 x 23 nervosos.

Super Rugby Unlocked | Bulls v Griquas – Rd 1 Highlights It wasn’t easy, but the @BlueBullsRugby found a way, shaking off a determined @GriquasRugby on Saturday night in Pretoria.#SuperRugby #SuperRugbyUnlocked #BULvGRI pic.twitter.com/HwQ9omItDV — Super Rugby/TRC (@SuperRugby) October 10, 2020

Os Stormers folgaram na abertura e só irão a campo na próxima rodada contra os Lions, no sábado. No mesmo dia os Griquas encaram os Pumas, ao passo que antes, na sexta, tem Cheetahs versus Bulls.

Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Sharks 19 x 16 Lions

Cheetahs 53 x 31 Pumas

Bulls 30 x 23 Griquas

Equipe Cidade Jogos Pontos Cheetahs Bloemfontein 1 5 Bulls Pretória 1 4 Sharks Durban 1 4 Lions Joanesburgo 1 1 Griquas Kimberley 1 1 Stormers Cid. do Cabo 0 0 Pumas Nelspruit 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;