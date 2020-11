Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse feriado, entre os dias 20 e 22 de novembro, acontecerá a 4ª da Edição da Taça Baré, na Comunidade São Thomé, em Manacapuru, próximo a Manaus-AM. O evento contará no sábado com partidas de rugby XV masculino, entre GRUA, o combinado local do Cabocão e os paulistas do Bebarians, e de Ten-a-side e Seven-a-side feminino, com as Bebarians e as cariocas do Jaguatiricas. As equipes terão antes, na sexta, a viagem de barco à comunidade, com jantar especial, e no domingo passeios de eco-turismo.

O evento contará com a TryUp Sports para o desenvolvimento da identidade visual do evento e com a cobertura audiovisual.

A comunidade São Thomé

Nos últimos ano, a Taça Baré foi organizada em Manaus. Porém, em 2020, a organização optou por deslocar seu evento à comunidade ribeirinha de São Thomé, localizada a 4 horas de barco da capital amazonense, em plena floresta. Durante pandemia, as comunidades do Alo Rio Negro ficaram isoladas, o que levou à perda da principal fonte de renda, o turismo. A retomada de algumas atividades vem sendo feita respeitando os devidos protocolos de prevenção.

Prevenção

Antes da confirmação do evento foram feita visitas técnicas na comunidade para atestar a segurança de todos os moradores locais e dos participantes do evento para que pudesse ocorrer a Taça Baré.

Todos os participantes ao entrarem no barco que levará a comunidade receberam um kit com máscaras, álcool em gel e o orientações seguidas pela protocolo de segurança expedido pelo iCMBio N. 867 e 868 de 17/08/2020. As mesmas informações do Guia do Evento que foram enviadas previamente aos times e participantes.

Informativos e álcool gel estarão espalhado pela comunidade, tanto na pousada, restaurante e área do jogo.

Alguns participantes que viriam para a taça, e atestaram positivo ou estavam com sintomas foram vetadas de vir a Manaus. A organização reforça que se qualquer participantes tenha algum sintoma que seja avisada imediatamente para acionar o plano de isolamento.

TABELA:

08:30 – Abertura oficial da 4ª Taça Baré de Rugby

09:00 – 1ª Jogo XV MASC: GRUA x Cabocão

11:00 – 2ª Jogo XV MASC: Bebarians x Cabocão

14:00 – 3ª Jogo XV MASC: GRUA x Bebarians

15:30 – 10-a-Side: Bebarians x Jaguatiricas

*Entre os jogos masculinos terão partidas de Sevens Feminino