Terça-feira, 16 de março, será um dia histórico para o rugby sul-americano, pois terá o pontapé inicial a primeira edição da SLAR (Superliga Americana de Rugby), a primeira liga profissional da América do Sul. A competição, na realidade, teve seu pontapé inicial em 2020, com três jogos sendo realizados antes de seu cancelamento por conta da pandemia. Com isso, a temporada 2021 é, na prática, a primeira da liga, que terá transmissão dos canais ESPN.

Em campo estarão as seis franquias sul-americana, cada uma representante um país da região: Cobras (Brasil), Jaguares XV (Argentina), Selknam (Chile), Peñarol (Uruguai), Olimpia (Paraguai) e Cafeteros (Colômbia). Os times não são as seleções nacionais, pois podem contar com estrangeiros em seus elenco. No entanto, é fato que a SLAR serve em 2021 como preparação para as seleções se encararem a partir de junho pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

A primeira fase da SLAR se desenrolará de 16 de março a 1º de maio, com as semifinais marcadas para o dia 8 de maio e a grande final para o dia 15 de maio. A dúvida, no momento, é sobre a participação dos Cobras na primeira rodada, após os 11 casos de COVID-19 no time brasileiro – o veredito deverá ser dado muito em breve.

Em 2021, o favoritismo é todo do time argentino, o Jaguares XV, que conta com atletas com experiência no Super Rugby e nos Pumas. A pergunta que fica é: quem irá desafiar os argentinos de verdade?

Formato de disputas

Todos os times se enfrentam em turno e returno, com 10 partidas para cada equipe na temporada regular. Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais.

Por conta da pandemia, o primeiro turno inteiro será em bolha no Chile (com jogos em Santiago e em Valparaíso), ao passo que o returno e o mata-mata serão em bolha no Uruguai (em Montevidéu).

Arbitragem

A SLAR contará com plantel de árbitro bastante representativo, com um brasileiro incluído: Cauã Ricardo. O destaque vai para o argentino Federico Anselmi, que foi árbitro assistente nas Copas do Mundo de 2015 e 2019 e árbitro central no Super Rugby entre 2016 e 2020.

Times

CAFETEROS

País: Colômbia🇨🇴

Treinadores: Rodolfo Ambrosio🇦🇷 (head coach) / Sebastián Mejía🇨🇴

Avançados: Agustín Acosta🇦🇷 (hooker, Urú Curé), Jorge Álvarez🇨🇴 (hooker, Duendes), Tomás Garcia🇦🇷 (hooker, Natación y Esgrima), Juan Davide Herrera🇨🇴 (hooker, Rhinos), Diego Posada🇨🇴 (hooker, Gatos), Javier Corvalán🇦🇷 (pilar, Deportiva Francesa), Yani Pérez🇨🇴 (pilar, Anaconas), Brayhan Pérez🇨🇴 (pilar, Fénix), Jhon Carlos Álvarez🇨🇴 (2ª linha, Duendes) (c), Lautaro Simes🇦🇷 (2ª linha, Tala), Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷 (2ª linha, Lomas), Sebastián Zapata🇨🇴 (2ª linha, Duendes), Danny Giraldo🇨🇴 (2ª linha, Gatos), Diver Ceballos🇨🇴 (3ª linha, Espartanos), Alejandro Navarro🇨🇴 (3ª linha, Gatos), Gerson Ortíz🇨🇴 (3ª linha, Gatos), Aníbal Panceyra Garrido🇦🇷 (3ª linha, Tala), Felipe Puertas🇦🇷 (3ª linha, Los Tilos), Freider Velandia🇨🇴 (3ª linha, Bucaramanga);

Linha: Oscar Forero🇨🇴 (scrum-half, Minotauros), Gonzalo García🇦🇷 (scrum-half, Natación y Esgrima), Julán Navarro🇨🇴 (scrum-half, Gatos), Alejandro Ortíz🇨🇴 (abertura, Duendes), Nicolás Roger🇦🇷 (abertura, Santiago LT), Andrés Álvarez🇨🇴 (centro, Jockey Rosario), Álvaro Gamarra🇨🇴 (centro, Duendes), Facundo Pueyrredón🇦🇷 (centro, La Tablada), Cristian Rodallegas🇨🇴 (centro, Petirrojos), Juan Sebastián Giraldo🇨🇴 (ponta, Espartanos), Facundo Ferrario🇦🇷 (fullback, Jockey Rosario), John Arley Urrutia🇨🇴 (fullback, Fénix);

Curiosidades: O Cafeteros não estava relacionada para a temporada 2020, sendo criada como expansão para 2021. O nome da franquia faz referência à importância do café na história e na economia colombiana;

Pontos fortes: O técnico Rodolfo Ambrosio, experiente formador. Rodolfo produziu uma revolução na competitividade da seleção brasileira e promete fazer o mesmo com o rugby colombiano. Para isso, a presença de 11 argentino no elenco ajudará muito. Há ainda atletas grandes entre os colombianos (como o segunda linha Danny Giraldo, de 2,02m, ex Peñarol), portanto, espera fisicalidade;

Pontos fracos: O grau de experiência do elenco colombiano é baixo – menor que o Brasil de 2014, quando Ambrosio assumiu os Tupis. Os colombianos só enfrentaram o Uruguai 1 vez na história e nunca enfrentaram Argentina ou Chile, por exemplo;

Perspectiva: O primeiro ano deve ser de aprendizado. A meta dos Cafeteros é alcançar as semifinais, mas o mais provável é que não cheguem lá;

COBRAS

País: Brasil🇧🇷

Treinadores: Emiliano Bergamaschi🇦🇷 (head coach) / Fernando Portugal🇧🇷

Avançados: Santiago Grippo🇦🇷 (hooker, Urú Curé), Yan Rosetti🇧🇷 (hooker, Pasteur), Lucas Abud🇧🇷 (pilar, Poli), Leonel Moreno🇧🇷 (pilar, São José), Matheus “Blade” Rocha🇧🇷 (pilar, Jacareí), Caique Silva🇧🇷 (pilar, São José), Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷 (pilar, São José), Jardel Vettorato🇧🇷 (pilar, Farrapos), Kauã Guimarães🇧🇷 (2ª linha, Pasteur), Gabriel Paganini🇧🇷 (2ª linha, Band Saracens), André “Buda” Arruda🇧🇷 (3ª linha, Desterro), Manuel Bernstein🇦🇷 (3ª linha, CRAI), Matheus “Nego” Cláudio (3ª linha, Jacareí), Cléber “Gelado” Dias, Jacareí🇧🇷 (3ª linha, Poli), Rafael “Latrell” Teixeira🇧🇷 (3ª linha, São José), Adrio “Admo” Melo🇧🇷 (3ª linha, Pasteur), Devon Muller🇧🇷 (3ª linha, Pasteur);

Linha: Laurent Bourda-Couhet🇧🇷 (scrum-half, Band Saracens), Felipe Gonçalves🇧🇷 (scrum-half, Pasteur), Douglas Rauth🇧🇷 (2ª linha, Curitiba), Facundo Giudice🇦🇷 (abertura, GE Rosario), Josh Reeves🇧🇷 (abertura, Poli), Lucas Spago🇧🇷 (abertura, Pasteur), Marcos De Sanctis🇦🇷 (centro, Palermo Bajo), Moisés Duque🇧🇷 (centro, São José), Felipe Sancery🇧🇷 (centro, São José) (c), Gabriel Zurka Quirino🇧🇷 (centro, São José), Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷 (ponta, Poli), Robert Tenório🇧🇷 (ponta, Poli), Daniel Sancery🇧🇷 (fullback, São José);

Curiosidades: O Cobras nasceu em 2020 como Corinthians Rugby, mas em 2021 decidiu-se pela mudança da marca. O Corinthians foi o único time em 2020 que não chegou a estrear na SLAR, mas fez um amistoso (derrota de 45 x 14 para o Peñarol no dia 26/02);

Pontos fortes: Os Cobras são o resultado da continuidade de um trabalho de sucesso dos Tupis nos últimos anos. O plantel conta com uma série de atletas que já tiveram grandes conquistas com a camisa do Brasil, como por exemplo o título do Sul-Americano de 2018 e vitórias contra adversários que eram tidos como favoritos. A volta de Jardel à primeira linha ainda traz a expectativa da volta do aclamado scrum brasileiro, que poderá ganhar força extra com a contratação do técnico argentino Emiliano Bergamaschi (auxiliar de Hourcade nos Pumas na Copa do Mundo de 2015). A terceira linha com a qualidade de nomes como Gelado e Buda também inspira confiança, com os Cobras certamente sendo competitivos no jogo físico contra qualquer oponente. A chegada de nomes argentinos de qualidade como Bernstein (destaque dos Pumitas em 2019) e Grippo aumentam a empolgação sobre o pack. A preparação física brasileira é das melhores da liga;

Pontos fracos: O ano de 2020 preocupou muito o torcedor brasileiro e o elenco em renovação sempre gera incertezas. A perda de Nelson na primeira linha também traz preocupação, com o scrum brasileiro não tendo conseguido nas últimas partidas o impacto de outros tempos. A linha brasileira também teve dificuldades recentemente na criação, o que ficou claro nos jogos pouco inspirados contra Portugal. No entanto, a maior preocupação está no impacto negativo que os casos de COVID-19 tiveram e terão na reta final da preparação da equipe;

Perspectiva: A meta brasileira é de alcançar as semifinais pelo menos. Após um 2020 de derrota contundente para o Chile, seria crucial ao longo da SLAR dar o troco. No entanto, a preparação foi prejudicada pelos casos de COVID-19 e o início da competição poderá se provar cruel contra os Cobras;

JAGUARES XV



País: Argentina🇦🇷

Treinadores: Ignacio Fernández Lobbe🇦🇷 (head coach) / Julio Garcia🇦🇷

Avançados: Francisco Minervino🇦🇷 (pilar, Luján), Federico Wegrzyn🇦🇷 (pilar, Esquel), Ignacio Ruiz🇦🇷 (hooker, Regatas Bella Vista), Martín Vaca🇦🇷 (hooker, Jockey Villa María), Beltrán Salese🇦🇷 (hooker, Newman), Joel Sclavi🇦🇷 (pilar, Pueyrredón), Juan Pablo Zeiss🇦🇷 (pilar, Los Pehuenes), Luciano Torres🇦🇷 (pilar, Luján), Federico Gutiérrez🇦🇷 (2ª linha, Universidad San Juan), Franco Molina🇦🇷 (2ª linha, Jockey Córdoba), Lautaro Bavaro🇦🇷 (3ª linha, Hindú), Juan Martín González🇦🇷 (3ª linha, Marista), Francisco Gorrissen🇦🇷 (3ª linha, Belgrano), Tomás Bernasconi🇦🇷 (3ª linha, La Plata), Rodrigo Fernández Criado🇦🇷 (3ª linha, Sporting Mar del Plata), Joaquín Oviedo🇦🇷 (3ª linha, Córdoba Athletic);

Linha: Felipe Ezcurra🇦🇷 (scrum-half, Hindú) (c), Rafael Iriarte🇦🇷(scrum-half, CUBA), Tomás Albornoz🇦🇷 (abertura, Tucumán RC), Martín Elías🇦🇷 (abertura, Atlético del Rosario), Teo Castiglioni🇦🇷 (abertura, GE Rosario), Gerónimo Prisciantelli🇦🇷 (abertura, CASI), Juan Pablo Castro🇦🇷 (centro, San Juan), Santiago Chocobares🇦🇷 (centro, Duendes), Tomás Cubilla🇦🇷 (centro, Alumni), Agustín Segura🇦🇷 (centro, Catamarca), Martín Cancelliere🇦🇷 (ponta/fullback, Hindú), Sebastián Cancelliere🇦🇷 (ponta, Hindú), Juan Bautista Daireaux🇦🇷 (fullback, Newman);

Curiosidades: O Jaguares XV substitui a franquia argentina de 2020, o Ceibos, que teve contrato rescindido pela federação argentina (UAR). O time da SLAR não chamado de “Jaguares XV” por ter como objetivo o desenvolvimento de atletas. A UAR ainda busca uma competição para a marca “Jaguares” jogar no futuro, após ser excluída em 2020 do Super Rugby. O Jaguares XV disputou em 2019 a segunda divisão da Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano) e foi campeão;

Pontos fortes: Os Jaguares XV são a equipe mais completa da competição, comandado por um treinador – Ignacio Fernández Lobbe – que levantou a Argentina XV em 2019, após a crise de 2018. O elenco conta com Felipe Ezcurra e Santiago Chocobares, scrum-half e centro, respectivamente, que vem se destacando com a camisa dos Pumas. Outros seis nomes estiveram no elenco dos Jaguares no Super Rugby 2020: os primeiras linhas e Juan Pablo Zeiss, o terceira linha , o ponta Nenhum time da SLAR combina esse tipo de experiência e talento;

Pontos fracos: Apesar do título do último Sul-Americano, a Argentina XV – cuja base era o atual Jaguares XV – sofreu com indisciplina. Foram muitos penais cometidos no jogo contra o Chile – que quase resultou em histórica derrota argentina – e contra o Brasil.

Perspectiva: Nada além de campeão é aceitável do lado argentino. Qualquer derrota terá sabor muito amargo;

OLIMPIA LIONS



País: Paraguai🇵🇾

Treinadores: Raúl Pérez🇦🇷 (head coach) / Diego Ternavasio🇦🇷

Avançados: Mariano Muntaner🇦🇷 (hooker, Tucumán RC), Axel Zapata🇦🇷 (hooker, SITAS), Daniel Cabral🇵🇾 (pilar, Santa Clara), Javier Díaz🇦🇷 (pilar, Natación y Esgrima), Lucas Favre🇦🇷 (pilar, CURNE), Rodrigo Martínez🇦🇷 (pilar, Los Tordos), Luis Quinteros🇵🇾 (pilar, San José), Martín Sitjar🇵🇾 (pilar, CURDA), Mariano Garcete Elli🇵🇾 (2ª linha, CURDA), Carlos Plate🇵🇾 (2ª linha, CURDA), Mauro Rebussone🇦🇷 (2ª linha, Belgrano), Carlos Repetto🇦🇷 (2ª linha, Hindú), Ignacio Gandini🇦🇷 (3ª linha, Duendes), Matías Gómez Vara🇦🇷 (3ª linha, Aranduroga), Jerónimo Gómez Vara🇦🇷 (3ª linha, San Patricio), Marcos Riquelme🇵🇾 (3ª linha, CURDA), Lucas Santa Cruz🇦🇷 (3ª linha, Pucará);

Linha: Ignacio Inchauspe🇦🇷 (scrum-half, Olivos), Joaquín Pellandini🇦🇷 (scrum-half, Buenos Aires C&RC), Máximo Ledesma🇦🇷 (abertura, Natación y Esgrima), Franco Bullentini🇦🇷 (centro, Duendes), Francisco Diez🇦🇷 (centro, CURNE), Rodrigo Gómez Vara🇦🇷 (centro, Aranduroga), Sebastián Urbieta🇵🇾 (centro, CURDA), Diego Argaña🇵🇾 (ponta, CURDA), Renato Cardona🇵🇾 (ponta, CURDA), Juan Daniel González🇵🇾 (ponta, Asunción RC), Leopoldo Herrera🇦🇷 (ponta, Córdoba Athletic), Marcelo Matiauda🇵🇾 (ponta, San José), Martín Bogado🇦🇷 (fullback, Cazadores);

Curiosidades: O Olimpia Lions é o departamento de rugby profissional do Olimpia, um dos maiores clubes de futebol do Paraguai (3 vezes campeão da Copa Libertadores), conhecido como El Decano. Em 2020, o Olimpia estreou na SLAR com derrota para o Ceibos por 48 x 08;

Pontos fortes: A base de atletas argentinos, sob o comando de um treinador com vasta experiência como Raúl Pérez – que treinou os Jaguares no Super Rugby em 2016 e 2017. Entre os atletas argentinos está o pilar Javier Díaz, de 25 anos, que tem 3 jogos pelos Pumas e 14 pelos Jaguares no Super Rugby. A primeira linha é particularmente forte, contando ainda com Axel Zapata e Lucas Favre, que defenderam a Argentina XV;

Pontos fracos: Entrosamento. Trata-se de um time ainda em formação, que não goza do benefício de ter jogado junto nos últimos anos como seleção nacional. Em 2020, o Olimpia fez um primeiro jogo bastante frágil, sem coesão. Passado um ano e com a pandemia atrapalhando, a montagem do grupo certamente foi dificultada;

Perspectiva: O Olimpia é mais argentino do que paraguaio e, com isso, a ambição de chegar às semifinais está clara. Com um treinador com o gabarito de Pérez, espere-se um Olimpia realmente competitivo na luta para alcançar o mata-mata;

PEÑAROL

País: Uruguai🇺🇾

Treinadores: Pablo Bouza🇦🇷 (head coach) / Óscar Durán🇺🇾

Avançados: Facundo Gattas🇺🇾 (hooker, Hindú), Guillermo Pujadas🇺🇾 (hooker, Champagnat), Ezequiel Ramos🇺🇾 (hooker, Trébol), Diego Arbelo🇺🇾 (pilar, Montevideo Cricket), Matías Benítez🇺🇾 (pilar, Champagnat), Juan Echeverría🇺🇾 (pilar, Old Christians), Facundo Pomponio🇦🇷 (pilar, Comercial), Mateo Perillo🇺🇾 (pilar, Seminario), Felipe Aliaga🇺🇾 (2ª linha, Ceibos), Juanjuan Garese🇺🇾 (2ª linha, Carrasco Polo), Nahuel Milan🇦🇷 (2ª linha, San Fernando), Manuel Ardao🇺🇾 (3ª linha, Old Christians), Lucas Bianchi🇺🇾 (3ª linha, Los Cuervos), Juan Chamyan🇺🇾 (3ª linha, PSG), Santiago Civetta🇺🇾 (3ª linha, Old Boys), Carlos de Amorim🇺🇾 (3ª linha, Old Boys), Eric Dosantos (3ª linha, Lobos), Conrado Roura🇦🇷 (3ª linha, Palermo Bajo);

Linha: Santiago Álvarez🇺🇾 (scrum-half, Carrasco Polo), Manuel Nogués🇦🇷 (scrum-half, Atlético del Rosario), Felipe Etcheverry🇺🇾 (abertura, Carrasco Polo), Martín Roger🇦🇷 (abertura, Santiago LT), Juan Manuel Alonso🇺🇾 (centro, Montevideo Cricket), Nicolás Freitas🇺🇾 (centro, Carrasco Polo), Tomás Inciarte🇺🇾 (centro, Old Christians), Andrés Vilaseca🇺🇾 (centro, Old Boys) (c), Baltazar Amaya🇺🇾 (ponta, Old Boys), Federico Favaro🇺🇾 (ponta, Old Christians), Juan María Iruleguy🇺🇾 (fullback, Old Boys), Rodrigo Silva🇺🇾 (fullback, Carrasco Polo);

Curiosidades: O Peñarol é um dos grandes clubes de futebol do Uruguai (5 vezes campeão da Copa Libertadores) e conta com rugby profissional agora. Os Carboneros, apelido do clube, fizeram o primeiro jogo da SLAR 2020 em casa, sendo surpreendido pelos chilenos do Selknam (derrota por 15 x 13, no dia 04 de março);

Pontos fortes: O Peñarol conta com um elenco forte em quase todas as posições, mas é sobretudo na linha que os Carboneros brilham, com nomes fortes dos Teros como Rodrigo Silva, Nicolás Freitas e Andrés Vilaseca. Como o Uruguai conta com muitos atletas dos Teros no exterior, o Peñarol dará oportunidades a atletas jovens e alimentará a briga por posições nos Teros. Trata-se de competição sadia e positiva que os uruguaios viverão com a equipe;

Pontos fracos: O pack do Peñarol é o setor mais jovem do time, sobretudo na primeira e segunda linhas. A perda do scrum-half estrelado Santiago Arata também coloca pontos de interrogação sobre a camisa 9;

Perspectiva: O Peñarol não tem a força dos Teros. Os melhores atletas da seleção uruguaia (quase o XV titular) estão na Europa ou nos Estados Unidos, mas os Carboneros são fortes do mesmo jeito e têm a ambição de realmente desafiarem os Jaguares. Com o devido realismo, o vice campeão já seria muito positivo para os uruguaios;

SELKNAM

País: Chile🇨🇱

Treinadores: Nicolás Bruzzone🇦🇷 (head coach) / Federico Todeschini🇦🇷

Avançados: Augusto Böhme🇨🇱 (hooker, Universidad Católica), Tomás Dussaillant🇨🇱 (hooker, Old Boys), Raimundo Martínez🇨🇱 (hooker, Prince of Wales), Ramón Ayarza🇨🇱 (pilar, Old Boys), Javier Carrasco🇨🇱 (pilar, Old Reds), Matías Dittus🇨🇱 (pilar, Universidad Católica), Javier Eissmann🇨🇱 (pilar, Universidad Católica), Iñaki Gurruchaga🇨🇱 (pilar, Old Johns), Salvador Lues🇨🇱 (pilar, COBS), Santiago Pedrero🇨🇱 (2ª linha, COBS), Santiago Portillo🇦🇷 (2ª linha, Los Tarcos), Clemente Saavedra🇨🇱 (2ª linha, Old Boys), Maximiliano Silva🇨🇱 (2ª linha, Universidad Católica), Alfonso Escobar🇨🇱 (3ª linha, COBS), Nicolás Garafulic🇨🇱 (3ª linha, COBS), Martín Sigren🇨🇱 (3ª linha, Old Boys), Ignacio Silva🇨🇱 (3ª linha, Prince of Wales), Bautista Stávile🇦🇷 (3ª linha, Mendoza);

Linha: Patricio Baronio🇦🇷 (scrum-half, Jockey Rosario), Lukas Carvallo🇨🇱 (scrum-half, Prince of Wales), Ignacio Albornoz🇦🇷 (abertura, Tucumán RC), Maximiliano Filizzola🇦🇷 (abertura, Marista), Santiago Videla🇨🇱 (abertura, Old Boys), José Ignacio Larenas🇨🇱 (centro, Universidad Católica), Domingo Saavedra🇨🇱 (centro, Old Boys), Lucca Avelli🇨🇱 (ponta, Prince of Wales), Julio Blanc🇨🇱 (ponta, Old Boys), Matías Garafulic🇨🇱 (ponta, COBS), Franco Velarde🇨🇱 (ponta, Viña), Rodrigo Fernández🇨🇱 (fullback, COBS);

Curiosidades: O nome Selknam faz alusão ao povo indígena de mesmo nome que habitava o extremo sul do Chile e da Argentina e que foi dizimada no começo do século XX, em genocídio perpetrado por colonizadores. Atualmente, há um museu na pequena cidade chilena de Puerto Williams (a cidade mais ao sul do mundo) dedicado aos Selknam. Em 2020, a franquia dos Selknam venceu o jogo de abertura da liga contra o Peñarol por 15 13, em Montevidéu, estando na história da SLAR;

Pontos fortes: A Seleção Chilena mostrou séria evolução em 2019 e 2020, com muita força no pack. O Selknam repatriou o pilar Ramón Ayarza, de 27 anos, que jogou o Top 14 francês pelo Bayonne em 2016-17, permanecendo no rugby francês até 2020. O time tem coesão e conseguiu quebrar jejum de vitórias sobre o Uruguai em 2020. O mando de jogo na primeira metade da competição também fará bem ao Selknam, que tem tudo para começar forte a temporada;

Pontos fracos: Apesar da evolução, o histórico recente do rugby chileno deixou a desejar, sem conseguir vencer brasileiros ou uruguaios entre 2017 e 2019. Em 2021, o Selknam será comandado pelo treinador argentino Nicolás Bruzzone, que acaba de começar a carreira fora dos gramados. Isto é, a euforia de momento pode rapidamente virar contra os chilenos caso as expectativas elevadas que se formaram agora não se confirmem;

Perspectiva: O Selknam é praticamente a seleção chilena, que deu um salto vistoso de qualidade em 2020. Os chilenos têm ambição e miram inclusive o título, após flertarem com vitória sobre a Argentina XV em 2020. Com os pés no chão, o objetivo é desbancar o Peñarol na luta por vaga na final – e trata-se de uma meta realista, olhando para o desempenho recente dos chilenos;

