Tempo de leitura: 4 minutos

Nas últimas semanas, o Rugby Championship viveu mais um capítulo do conflito atual entre Austrália e Nova Zelândia. A tabela de jogos da competição, que será jogada na Austrália, terminava originalmente com All Blacks e Wallabies duelando no dia 12 de dezembro. No entanto, tal data significava que os jogadores dos All Blacks não poderiam passar o natal com suas famílias, pois a Nova Zelândia impõe uma quarentena de 14 dias para viajantes vindos do exterior.

Nesta semana, um acordo foi encontrado e o jogo entre australianos e neozelandeses ocorrerá no dia 31 de outubro, abrindo a competição. Ele será jogado logo após 2 partidas em solo neozelandês entre os dois países pela Bledisloe Cup. Já a partida entre África do Sul e Argentina do dia 12 de dezembro não foi alterada, mas mudou de local, sendo remarcada para Newcastle.

Confira como ficou o calendário de jogos internacionais até o fim do ano:

O CALENDÁRIO 2020 INTERNACIONAL

Dia 19/09 – Leinster x Saracens – Quartas de final – Heineken Champions Cup

Dia 19/09 – Clermont x Racing – Quartas de final – Heineken Champions Cup

Dia 20/09 – Toulouse x Ulster – Quartas de final – Heineken Champions Cup

Dia 20/09 – Exeter x Northampton – Quartas de final – Heineken Champions Cup

Dia 26/09 – Semifinal (a definir) – Heineken Champions Cup

Dia 27/09 – Semifinal (a definir) – Heineken Champions Cup

Dia 11/10 – Nova Zelândia x Austrália – Bledisloe Cup

Dia 17/10 – Final (a definir) – Heineken Champions Cup

Dia 17/10 – Argentina XV x Chile – Campeonato Sul-Americano

Dia 17/10 – Uruguai x Brasil – Campeonato Sul-Americano

Dia 18/10 – Nova Zelândia x Austrália – Bledisloe Cup

Dia 21/10 – Argentina XV x Brasil – Campeonato Sul-Americano

Dia 21/10 – Uruguai x Chile – Campeonato Sul-Americano

Dia 23/10 – Escócia x Geórgia – Amistoso

Dia 23/10 – Irlanda x Itália – Six Nations

Dia 24/12 – Escócia x França – Women’s Six Nations

Dia 24/12 – Irlanda x Itália – Women’s Six Nations

Dia 24 ou 25/10 – Espanha x Rússia – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 25/10 – Inglaterra x Barbarians – Amistoso

Dia 25/10 – França x Gales – Amistoso

Dia 25/10 – Uruguai x Argentina XV – Campeonato Sul-Americano

Dia 25/10 – Brasil x Chile – Campeonato Sul-Americano

Dia 30/10 – Canadá x Estados Unidos – Amistoso

Dia 31/10 – Austrália x Nova Zelândia – The Rugby Championship

Dia 31/10 – Gales x Escócia – Six Nations

Dia 31/10 – Itália x Inglaterra – Six Nations

Dia 31/10 – França x Irlanda – Six Nations

Dia 31/12 – França x Irlanda – Women’s Six Nations

Dia 31/12 – Gales x Escócia – Women’s Six Nations

Dia 31/12 – Inglaterra x Itália – Women’s Six Nations

Dia 31/10 – Espanha x Países Baixos (Holanda) – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 01/11 – Geórgia x Rússia – Rugby Europe Championship

Dia 01/11 – Romênia x Bélgica – Rugby Europe Championship

Dia 01/11 – Uruguai x Espanha – Amistoso

Dia 06/11 – Uruguai x Espanha – Amistoso

Dia 07/11 – Argentina x África do Sul – The Rugby Championship

Dia 07/11 – Austrália x Nova Zelândia – The Rugby Championship

Dia 13/11 – Irlanda x Gales – Autumn Nations Cup

Dia 14/11 – Nova Zelândia x Argentina – The Rugby Championship

Dia 14/11 – Austrália x África do Sul – The Rugby Championship

Dia 14/11 – Itália x Escócia – Autumn Nations Cup

Dia 14/11 – Inglaterra x Geórgia – Autumn Nations Cup

Dia 15/11 – França x Fiji – Autumn Nations Cup

Dia 15/11 – Espanha x Portugal – Rugby Europe Championship

Dia 21/11 – Nova Zelândia x África do Sul – The Rugby Championship

Dia 21/11 – Austrália x Argentina – The Rugby Championship

Dia 21/11 – Itália x Fiji – Autumn Nations Cup

Dia 21/11 – Inglaterra x Irlanda – Autumn Nations Cup

Dia 21/11 – Gales x Geórgia – Autumn Nations Cup

Dia 22/11 – Escócia x França – Autumn Nations Cup

Dia 28/11 – Austrália x Argentina – The Rugby Championship

Dia 28/11 – África do Sul x Nova Zelândia – The Rugby Championship

Dia 28/11 – Escócia x Fiji – Autumn Nations Cup

Dia 28/11 – Gales x Inglaterra – Autumn Nations Cup

Dia 28/11 – França x Itália – Autumn Nations Cup

Dia 29/11 – Irlanda x Geórgia – Autumn Nations Cup

Dia 05/12 – Argentina x Nova Zelândia – The Rugby Championship

Dia 05/12 – Austrália x África do Sul – The Rugby Championship

Dia 05/12 – 4º Grupo A x 4º Grupo B – 7º lugar – Autumn Nations Cup

Dia 05/12 – 3º Grupo A x 3º Grupo B – 5º lugar – Autumn Nations Cup

Dia 05/12 – 2º Grupo A x 2º Grupo B – 3º lugar – Autumn Nations Cup

Dia 05/12 – 1º Grupo A x 1º Grupo B – FINAL – Autumn Nations Cup

Dia 05/12 – Itália x Escócia – Women’s Six Nations / Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 05/12 – Irlanda x Espanha/Rússia/Holanda – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 12/11 – África do Sul x Argentina – The Rugby Championship

Dia 12/12 – (a definir) – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 12/12 – (a definir) – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 19/12 – (a definir) – Eliminatórias Mundial 2021 feminino

Dia 19/12 – (a definir) – Eliminatórias Mundial 2021 feminino