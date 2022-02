Tempo de leitura: 5 minutos

O Six Nations começa nesse sábado, com ESPN3 e Star+ transmitindo. A grande competição europeia já conheceu as escalações para a rodada de abertura! Olho nos times.





05/02 – 11h15 – ☘️Irlanda x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Dublin☘️ – ESPN3 / Star+

Favorito: Irlanda

Fique de olho: Gales cresce na adversidade e põe adversidade nisso: os atuais campeões estão cheios de desfalques (Alun Wyn Jones, George North, Jonathan Davies, Justin Tipurc, Josh Navidi, Toby Faletau). Já a Irlanda está com força máxima, liderada por Jonny Sexton e celebrando um pack temível de Jack Conan, Caelan Doris, James Ryan, Tadhg Beirne, entre outros. A Irlanda tem tudo para impor seu jogo no contato, portanto, qual a estratégia de Gales? Com Dan Biggar com a camisa 10, espere jogo de chutes forte;

Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

☘️Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 James Hume;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Liam Williams, 14 Johnny McNicholl, 13 Josh Adams, 12 Nick Tompkins, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Taine Basham, 6 Ellis Jenkins, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Owen Watkin;

Histórico: 132 jogos, 70 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales, 55 vitórias da ☘️Irlanda e 7 empates. Último jogo, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 21 x 16 Irlanda☘️, em 2021 (Six Nations);

05/02 – 13h45 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Calcutta Cup) – ESPN3 / Star+

Favorito: Jogo parelho! Inglaterra com leve favoritismo

Fique de olho: O duelo entre os camisas 10 Finn Russell e Marcus Smith será de arrepiar e é a grande atração do fim de semana. Mas não para por aí. A renovação na Inglaterra é promissora e vários duelos interessante se desenham, como entre os fullback Stuart Hogg e Freddie Steward (que busca se firmar com a 15 da Rosa e tem muita qualidade na bola aérea) e entre os oitavos ascendentes Matt Fagerson e Sam Simmonds, que ganha chance valiosa como titular. Olho também nos camisas 2 que são máquinas de tries, George Turner e Luke Cowan-Dickie. O jogo ganha em tensão porque as pretensões de título de ambos passam por uma vitória na abertura;

Árbitro: Ben O’Keeffe🇳🇿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia : 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland; Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Pierre Schoeman, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Sione Tuipulotu; 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra : 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Elliot Daly, 12 Henry Slade, 11 Joe Marchant, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs, 8 Sam Simmonds, 7 Tom Curry (c), 6 Lewis Ludlam, 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge; Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Jack Nowell; Histórico: 139 jogos, 76 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra, 44 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia e 19 empates. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 06 x 11 Escócia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 , em 2021 (Six Nations);

06/02 – 12h00 – 🇫🇷França x Itália🇮🇹, em Roma🇮🇹 (Troféu Giuseppe Garibaldi) – ESPN3 / Star+

Favorito: 100% França

Fique de olho: “A Itália está evoluindo” é a frase cansativa que nunca parece ser verdade. Os italianos têm treinador novo, Kieran Crowley, e o abertura Garbisi é um dos destaques do Campeonato Francês no momento. A Itália complicará a França? Os franceses saberão voar em campo diante do favoritismo? A ver;

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇫🇷França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Vilière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Dylan Cretin, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Maxime Lucu, 22 Yoram Moefana, 23 Thomas Ramos

🇮🇹Itália: 15 Edoardo Padovani, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Tiziano Pasquali, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Giosue Zilocchi, 19 Marco Fuser, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Callum Braley, 23 Leonardo Marin;

Histórico: 45 jogos, 42 vitórias da 🇫🇷França e 3 vitórias da 🇮🇹Itália. Último jogo: 🇮🇹Itália 10 x 50 França🇫🇷, em 2021 (Six Nations);

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;