Tempo de leitura: 4 minutos

Sexta e sábado de Super Rugby Aotearoa e Super Rugby AU na Nova Zelândia e na Austrália, respectivamente, com transmissões do Watch ESPN.

Na terra dos All Blacks, os Crusaders terão uma folga, com os holofotes indo para os demais times. O primeiro jogo opõe Highlanders e Hurricanes, terceiro e quinto colocados. Os Hurricanes ainda não venceram um jogo sequer e precisam reagir. O time está praticamente completo, com Ardie Savea, Ngani Laumape, Jordie Barrett & cia. A grande novidade é a volta de Dane Coles, que pode significar uma reviravolta positiva para o time. Mas os Highlanders têm o favoritismo, por conta do mando de jogo, e também estão com elenco completo, com o líder Aaron Smith e o ascendente Jona Nareki escalados. Josh Ioane jogará de 15 e o terceira linha japonês Himeno estará no banco.

O outro duelo opõe Chiefs, quarto colocado, e Blues, vice líder. O jogo é de rivalidade e colocará à prova os Chiefs, que finalmente tirar a corda do pescoço com vitória na semana passada. Os Chiefs estarão com suas principais estrelas: Sam Cane, Brad Weber, Damian McKenzie e Anton Linert-Brown, prometendo levarem muito trabalho aos Blues, agora que recuperaram a confiança. Os Blues corresponderam às expectativas contra os ‘Saders, mas seguem com um time forte, sobretudo no pack, que celebra a volta de Tuungafasi. Se no jogo de contato os Blues prevalecerem, será um tormento para os Chiefs seguraram um linha tão poderosa, que tem o retorno de Telea, para se somar a nomes como Rieko Ioane, Caleb Clarke, entre outros.

- Continua depois da publicidade -

Na Austrália, o Super Rugby AU terá o início de sua rodada com o líder Brumbies jogando em casa como favorito diante do Force. O duelo de scrum-halves promete muito, com Nic White do lado dos Brumbies e o argentino Tomás Cubelli do lado do Force.

Por fim, Reds e Waratahs fazem o grande clássico do país no outro duelo. Os Waratahs fazem péssima campanha, ocupando a lanterna da competição, ainda sem vitórias, ao passo que os Reds vivem grande momento, sobretudo com um linha brilhante, de McDermott, O’Connor, Petaia, Paisami, Daugunu e Vunivalu em alta.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

26/03 – 03h05 – Highlanders x Hurricanes, em Dunedin – Watch ESPN AO VIVO

Highlanders: 15 Josh Ioane, 14 Freedom Vahaakolo, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Paripari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Kazuki Himeno, 21 Folau Fakatava, 22 Thomas Umaga-Jensen, 23 Connor Garden-Bachop;

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 Scott Scrafton, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Ruben Love;

27/03 – 03h05 – Chiefs x Blues, em Hamilton- Watch ESPN AO VIVO

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Sean Wainui, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Samipeni Finau, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Oliver Norris, 18 Reuben O’Neill, 19 Simon Parker, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Chase Tiatia;

Blues: 15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie; 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu ©, 3 Nepo Laulala, 2 Luteru Tolai, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Jonathan Ruru, 23 TJ Faiane;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 19 Blues Auckland 3 10 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 3 4 Hurricanes Wellington 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

26/03 – 05h45 – Brumbies x Force, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White (c), 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 James Slipper, 2 Folau Fainga’a, 1 Harry Lloyd;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Fred Kauhea, 18 Sefo Kautai, 19 James Tucker, 20 Rory Scott, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Force: 15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Henry Taefu, 11 Marcel Brache, 10 Jake McIntrye, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Jack Winchester, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jono Lance, 23 Jordan Olowofela;

27/03 – 05h45 – Waratahs x Reds, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome (c), 13 Lalakai Foketi, 12 Izaia Perese, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Hugh Sinclair, 5 Sam Caird, 4 Sam Wykes, 3 Tetara Faulkner, 2 David Porecki, 1 Harry Johnson-Holmes;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Angus Bell, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Max Douglas, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

Reds: 15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Seru Uru, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Harry Wilson, 20 Sam Wallis, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Bryce Hegarty;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 4 18 Brumbies Canberra 4 15 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 4 6 Waratahs Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;