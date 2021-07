Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, Tonga e Ilhas Cook duelaram na Nova Zelândia no playoff final da Oceania pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Tonga venceu com facilidade, 54 x 10, e agora enfrentará em 2022 o melhor time da Ásia (Hong Kong, Coreia do Sul ou Malásia) por vaga no Mundial.

Tonga havia sido derrotada por Samoa nos jogos valendo a primeira vaga do continente, ao passo que as Ilhas Cook avançaram como a melhor ranqueada entre as demais seleções, após a Copa da Oceania ser cancelada por conta da pandemia.

Os tries de Tonga, pesadamente desfalcada, sem a maioria dos seus profissionais que atuam na Europa, foram de Fifita Walter, Sam Vaka, Sonatane Takulua e Sione Tuipolotu.

Nova Zelândia, Austrália, Fiji e Japão são as seleções da Oceania e Ásia que não disputam as Eliminatórias por já terem vaga na Copa do Mundo, classificados entre as 12 melhores do Mundial 2019.

54 10

🇹🇴Tonga 54 x 10 Ilhas Cook🇨🇰, em Pukekohe🇳🇿

Eliminatórias na Ásia/Oceania

Oceania – Playoff 1

10/07/21 – 🇼🇸 Samoa 42 x 13 Tonga 🇹🇴 , em Auckland 🇳🇿

Samoa 42 x 13 Tonga , em Auckland 17/07/21 – 🇹🇴 Tonga 15 x 37 Samoa 🇼🇸 , em Hamilton 🇳🇿 Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá ao Playoff 2

Oceania – Playoff 2

24/07/21 – 🇹🇴 Tonga x Ilhas Cook 🇨🇰 , em Auckland 🇳🇿 Vencedor irá ao Playoff 3

Ásia – 1ª fase



??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Hong Kong x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇰🇷 Coreia do Sul x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Coreia do Sul x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Coreia do Sul 🇰🇷 , em Hong Kong 🇭🇰 Campeão irá ao Playoff 3

Ásia/Oceania – Playoff 3



??/07/22 – 🇹🇴 Tonga x Campeão da 1ª fase da Ásia Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial