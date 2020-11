Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesse fim de semana teve início o Campeonato Italiano, o Top 10, e Giorgio Vuerich traz o relato da competição. O segunda linha brasileiro Matteo Dell’Acqua foi titular pelo Valorugby. O Top 10 tem 10 times, que jogam todos contra todos em turno e returno, com os 4 primeiros avançando às semifinais. A grande final deverá ser no dia 29 de maio de 2021.



Devido ao coronavírus, a primeira rodada do principal torneio de rugby italiano teve três jogos foram adiados para uma data posterior, após a federação ter recebido e aceito os pedidos de adiamento, em acordo com o atual protocolo federal para a retomada da atividade competitiva.

Foram duas vitórias para os mandantes, com Rovigo derrotando o Viadana por 37×17 e o Valorugby vencendo Colorno por 25×16, mas sem conseguir arrebatar o bônus ofensivo. Ambos os jogos foram disputados sem público.

- Continua depois da publicidade -

No Estádio “Battaglini”, jogo muito disputado no primeiro tempo, com os visitantes fazendo dois tries em 8 minutos – com a segunda linha Caila e o ponta Ciofani – levando o momentâneo 0x10. Após o susto inicial, os Bersaglieri assumiram o comando do jogo, primeiro derrubando o resultado no final da primeira fração com um try do centro Moscardi e dois penais de fullback Borin. Na segunda etapa, Rovigo dominou o jogo e marcou quatro tries contra um do Viadana, fechando o placar 37×17.

O Valorugby Emilia, um dos grandes favoritos ao título neste Top10, começou com uma vitória – sem bônus – ​​no derby da Emilia contra o Colorno. Vitória por 25-16, sem convencer totalmente, porém especial pelarecuperação em que os “Diavoli” tiveram. Valorugby teve várias bolas de boa qualidade disponíveis, mas pecou com sua linha, não conseguindo marcar o quarto tries – em partes pela virtude, é preciso dizer, da sólida evidência defensiva dos visitantes. O Valorugby, com o brasileiro Matteo Dall’Acqua em campo todos os 80 minutos, sofreu o primeiro penal do Colorno ao 7’ minuto (0x3). Ao 11’ a primeira virada dos “Diavoli” com um try da asa Conforti empurrando a bola e um “maul” depois um lateral (5×3). Aos 17’ o Colorno somou outro penal de abertura irlandesa Kearns (5×6). O resto da primeira metade é uma troca de penais entre o fullback do Valorugby Farolfini e Kearns que leva o placar (11×9) até o final do tempo quando os Diavoli marcaram o try aproveitando um lateral nos 22’ oponentes e marcaram outo try com o hooker sul-africano Luus (18×9). De volta do vestiário, aos 46’, veio o terceiro try do Valorugby, em cópia dos outros dois: lateral, maul try do número 8 Mordacci (25-9). Aos 61′, para relatar uma briga entre os jogadores, o juiz decidiu por um “amarelo” para Chiappini do Colorno e um “vermelho” para Ruffolo do Valorugby. Ao 70’ chegou ao try merecido o Colorno, com o hooker Goegan. Com o tempo esgotado, o sul-africano Van Tonder (que marcou a conversão do 25×16), acerta a trave na cobrança do penal de uma posição não impossível, perdendo o ponto de bônus.



Resta saber se a competição terá mais ação na próxima semana.



TOP10 – Campeonato Italiano

Rovigo 37 X 17 Viadana

Valorugby 25 X 16 Colorno

Calvisano X Mogliano adiado

Lyons X Petrarca adiado

Lazio x Fiamme Oro adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 1 5 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 4 Fiamme Oro Roma 0 0 Calvisano Calvisano 0 0 Petrarca Padova 0 0 Mogliano Mogliano Veneto 0 0 Lyons Piacenza 0 0 Lazio Roma 0 0 Colorno Colorno 1 0 Viadana Viadana 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais