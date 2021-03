Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 10 italiano pegou o fim de semana para fazer mais jogos que estavam atrasados. O líder Petrarca voltou a vencer, com vitória expressiva fora de casa sobre o quinto colocado Viadana por 32 x 17.

O resultado beneficiou o Valorugby, do segunda linha dos Tupis, Matteo Dell’Acqua, que venceu a lanterna Lazio por 45 x 22 e abriu 10 pontos de frente sobre o Viadana.

O jogo mais aguardado da rodada opôs o vice líder e o terceiro colocado, com o Rovigo derrotando o Calvisano por 42 x 35, num jogaço decidido no fim com o try de Menniti-Ippolito, aos 75′.

- Continua depois da publicidade -

A partida entre Colorno (do brasileiro Lorenzo Massari) e Fiamme Oro foi novamente adiada.









Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Lazio 22 x 45 Valorugby Emilia

Mogliano 21 x 08 Lyons Piacenza

Rovigo 42 x 35 Calvisano

Viadana 17 x 32 Petrarca Padova

Colorno x Fiamme Oro – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 13 54 Rovigo Rovigo 14 46 Calvisano Calvisano 14 44 Valorugby Emilia Reggio Emilia 13 40 Viadana Viadana 13 30 Mogliano Mogliano Veneto 13 29 Fiamme Oro Roma 13 23 Lyons Piacenza 14 22 Colorno Colorno 12 13* Lazio Roma 13 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas