Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Itália viveu um sábado que foi especial para o rugby do Brasil. Em clássico regional pelo Top 10, dois Tupis estiveram em lados opostos: Lorenzo Massari, pelo Colorno, e Matteo Dell’Acqua, pelo Valorugby, que saiu de campo com uma preciosa vitória para continuar de olho na liderança. Giorgio Vuerich contou como foi a rodada do Top 10 italiano!

Colorno 06×37 Valorugby Emilia

Dia do “dérbi Emiliano” e pela primeira vez um dérbi ítalo-brasileiro com os dois jogadores dos Tupis nas duas equipes.

Matteo Dell’Acqua, do Valorugby Emilia foi tão bem que acabou nomeado “Man of the match”. Por outro lado, Lorenzo Massari , do Colorno, a estreia não foi a esperada, ao sofrer concussão aos 20 minutos e sair de campo. O jogo ficou equilibrado até os 10 ‘do segundo tempo com o placar de 06×13. Em seguida, os “Diavoli” definiram sua superioridade com quatro tries.



Viadana 15×18 Rovigo

Rovigo continua na liderança da classificação sofrendo a vitória em Viadana. Jogo muito aberto com viradas de jogo contínuas no resultado de ambos os lados. No segundo tempo, os Bersaglieri vão na frente com os penais da abertura Menniti Ippolito e dos donos da casa que assustam a equipe de Rovigo na final com um try de Boschetti que vale um ponto de bônus para o Viadana.

Petrarca 36×03 Lyons

Continua a sequência positiva de Petrarca batendo o Lyons em casa, mantendo a terceira posição na classificação e invicto no campeonato. Cinco o tries marcados pelos Padovanos





Mogliano 6×3 Calvisano

Jogo muito difícil devido ao mau tempo e, com muita lama, Mogliano conseguiu importante vitória.





Fiamme Oro 51×16 Lazio

O clássico da Capital vai para o Fiamme Oro. No estádio Giulio Onesti – que esta semana sediará o treinamento da equipe italiana de Rugby em preparação para as Seis Nações 2021 – a equipe do ex “All Black” Craig Green vence o Lazio, que permanece a zero pontos na classificação. Os policiais marcaram nove tries.





Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 9 30 Valorugby Emilia Reggio Emilia 8 28 Petrarca Padova 6 26 Calvisano Calvisano 7 20 Mogliano Mogliano Veneto 7 18 Colorno Colorno 8 17 Fiamme Oro Roma 7 15 Lyons Piacenza 10 12 Viadana Viadana 7 11 Lazio Roma 5 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 10º colocado - Rebaixamento