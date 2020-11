Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Por conta da pandemia, o Campeonato Italiano contou com apenas duas partidas. Giorgio Vuerich conta como foi!

Como na primeira também na segunda rodada do principal torneio de rugby italiano, três jogos foram adiados para uma data posterior devido ao protocolo de coronavírus.

Jogos adiados para data a definir Petrarca Padova v Lazio, Colorno v Calvisano, Viadana v Valorugby

Vitória do Fiamme Oro contra Lyons Piacenza, já à frente por 24-10 ao intervalo, os policiais alongaram no segundo tempo fechando o placar em 43×10, resultado de seis tries no geral, incluindo tries duplos de D’Onofrio e Fusco.

Mais equilibrado no primeiro tempo o jogo Mogliano-Rovigo, ao final do qual os Bersaglieri vão para o intervalo com apenas dois pontos de vantagem sobre os donos da casa (16×18). No segundo tempo, então, parcial de 19×0 para Rovigo, que reivindicam força do coletivo e melhor condição física, assinando mais três tries (cinco no total). Man of the match a abertura Antl, também autor de um drop-goal. 37×16 o placar final.







TOP10 – Campeonato Italiano

Mogliano 16 x 37 Rovigo

Fiamme Oro 43 x 10 Lyons

Petrarca Padova v Lazio adiado

Colorno v Calvisano adiado

Viadana v Valorugby adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 2 10 Fiamme Oro Roma 1 5 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 4 Calvisano Calvisano 0 0 Petrarca Padova 0 0 Lazio Roma 0 0 Colorno Colorno 1 0 Viadana Viadana 1 0 Mogliano Mogliano Veneto 1 0 Lyons Piacenza 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais