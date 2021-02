Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations teve uma parada esse final de semana e sem mais imprevistos o Top 14 conseguiu ter a primeira rodada completa em muito tempo. Em campo a luta pela liderança continua acirrada La Rochelle (1º) e Racing (2º) fizeram a lição de casa batendo respectivamente Stade Français (8º) e Castres (10º), os dois times agora dividem a liderança, mas com um jogo a menos o time da costa atlântica tem a vantagem. O Toulouse (3º) vacilou e perdeu fora de casa para o Lyon (7º) e deixa a liderança da competição.

Parte importante da trajetória de um campeão é saber vencer mesmo nos dias ruins. E foi o que aconteceu na costa atlântica, mesmo em um dia pouco inspirado o La Rochelle bateu o Stade Français por 16 a 11 mantendo a invencibilidade em casa e reassumindo a liderança. O jogo não vai entrar para a história do Top 14 com muitos erros individuais que deixaram a partida truncada, com os donos da casa aproveitando melhor das poucas chances criadas. O Stade Français deixa escapar uma possível vitória fora de casa e fica mais longe da classificação.

O Racing escapou por pouco de dar um vexame que custaria pontos importantes. Recebendo o Castres o time começou avassalador e depois de 24’ os parisienses venciam por 16 a 3, mas como aconteceu em outras oportunidades o time teve uma queda abrupta de rendimento só se salvando graças a um belo try do ponta Emiliano Bofelli aos 30’ da segunda etapa que recolocou o time na liderança. Essa é a quarta vitória seguida dos parisienses que estão empatados, mas com um jogo a menos, com o La Rochelle na liderança. O Castres encerra uma sequencia de duas vitórias seguidas, mas mantém uma boa distancia das ultimas colocações.

Entre os líderes o Toulouse tinha a missão mais difícil viajando para enfrentar o Lyon. Os occitanos jogaram bem, mas não o suficiente para vencer o Lyon, que fazia uma partida decisiva. O resultado de 31 a 23 é um bom retrato da partida, com destaque para os dois drop-goals do abertura dos donos da casa Jonathan WisniewskI. O resultado mantém dos donos da casa na luta por uma vaga nas finais. O Toulouse mais uma vez sofre sem suas principais estrelas e, sem conquistar o ponto bônus defensivo, deixa a liderança da competição.

O Clermont (4º) assumiu a quarta colocação atropelando o Bayonne (13º) por 73 a 3. Da partida não se pode dizer muito com os amarelos anotando dez tries em jogo de um time só. O Bayonne faz boas atuações em casa, mas continua a ser massacrado quando viaja. Os bascos dormem na penúltima posição, mas com dois jogos a menos tem boas chances de deixa a zona de rebaixamento.

Tudo que é bom chega ao fim, o Bordeaux (5º) encerrou uma sequencia de seis vitórias seguidas, batido fora de casa pelo Brive (º) por 25 a 23, perdendo a quarta colocação para o Clermont. O jogo foi um dos melhores da rodada, bem jogado e que terminou com o Bordeaux lutando pelo try na linha do in-goal. O Brive, que em certo momento era forte candidato ao rebaixamento continua a evoluir e, como sonhar não custa nada começa a pensar na zona de classificação.

O Toulon (6º) conquistou uma vitória importante fora de casa, batendo a Section Paloise (12º) por 33 a 29, com destaque para os dois tries do oitavo Facundo Isa. O resultado mantém o Toulon na zona de classificação e traz algum alivio para a equipe, seguida de perto pelo Lyon. A Section Paloise segue ladeira abaixo, o time ainda não venceu em casa em 2021 e está perigosamente próxima da zona de rebaixamento.

O Montpellier (11º) vem colecionando decepções essa temporada, daí a apreensão da torcida diante do duelo fora de casa com o combalido Agen (14º), que ainda não venceu. No final da contas porém o Montpellier escapou de um vexame histórico batendo os donos da casa por 39 a 19, com direito ao um raro ponto bônus ofensivo. A vitória traz alívio para a equipe, que se afasta da zona de rebaixamento e da possibilidade de um vexatório encontro com o vice-campeão do Pro-D2. O Agen, com apenas dois pontos em 16 jogos, segue sem vencer e com grande possibilidade de fazer a pior campanha da história da primeira divisão francesa.

Racing 23 x 20 Castres

La Rochelle 16 x 11 Stade Français

Pau 29 x 33 Toulon

Agen 19 x 39 Montpellier

Clermont 73 x 3 Bayonne

Brive 25 x 23 Bordeaux

Lyon 31 x 23 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 17 58 Racing Nanterre (Paris) 18 58 Toulouse Toulouse 17 57 Clermont Clermont-Ferrand 17 50 Bordeaux-Bègles Bordeaux 18 49 Toulon Toulon 17 47 Lyon Lyon 18 43 Stade Français Paris 18 40 Brive Brive-la-Gaillarde 18 39 Castres Castres 18 39 Montpellier Montpellier 18 32 Pau Pau 18 31 Bayonne Bayonne 16 26 Agen Agen 16 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;