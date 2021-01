Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – A pandemia levou a mais uma rodada reduzida do Top 14 com apenas cinco jogos, os jogadores do Bayonne (12º) ainda estão se recuperando do surto de COVID-19 e a partida contra o Toulon (6º) não estava prevista para o fim de semana. A torcida, porém não contava com o cancelamento do jogo mais aguardado da rodada entre os líderes Racing (3º) e La Rochelle (2º), devido a um surto entre os jogadores atlânticos. Em campo o Toulouse (1º) foi o grande destaque vencendo em casa o Clássico contra o Stade Français (5º) e assumindo a liderança. Na luta pela classificação a disputa esquentou de vez com apenas um ponto separando o 4º do 8º colocado. Na parte de baixo da tabela o Montpellier (13º) entrou na zona de rebaixamento ao ser batido fora de casa pelo Brive (9º), um adversário direto na luta contra o descenso.



O Toulouse recebeu o Stade Français para “o clássico” (Le Classico) e o ambiente não poderia ser mais diferente com o clima frenético dos estádios franceses dando lugar ao silencio das arquibancadas vazias. Em campo os donos da casa não deram chance para os visitantes vencendo por 48 a 24, conquistando a sexta vitória seguida. O time da cidade luz foi envolvido pelo ataque rápido dos mandantes, que não foram ameaçados. O Toulouse assume a liderança, mas acumula um jogo a mais que o La Rochelle e dois que o Racing.



O Montpellier continua se afundando, depois de deixar escapar a vitória diante do Lyon o time tropeça mais uma vez, agora diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento, perdendo fora de casa para o Brive por 23 a 22. Os visitantes fizeram um primeiro tempo impecável, indo para o vestiário com um tranquilo 19 a 0. Na segunda etapa os papeis se inverteram com os donos da casa aos poucos dominando a partida, marcando o try da vitória no ultimo minuto com o hooker reserva Thomas Acquier, com o abertura Enzo Herve virando placar no chute de conversão. O resultado joga o Montpellier para a zona de rebaixamento e acende o alerta vermelho na equipe, que tem um elenco estrelado mas não consegue vencer.

- Continua depois da publicidade -

O Clermont (8º) afastou a crise vencendo, depois de três derrotas seguidas, a Section Paloise (11º) fora de casa por 42 a 31. A partida teve um primeiro tempo frenético, que terminou 25 a 25, na segunda etapa o Clermont fez valer a qualidade técnica dominando as ações. O resultado encerra a sequencia negativa dos amarelos e mantém o time na disputa por uma vaga nas finais. A Section Polise, que chegou a brigar pela liderança continua a cair e com treze jogos está seriamente ameaçada pelo rebaixamento.

O Bordeaux (7º) não teve dificuldade para bater em casa o Lyon (4º) por 31 a 9. Os visitantes pararam na eficiente defesa do time da terra dos vinhos não conseguindo colocar a bola no chão e sendo completamente dominados. O resultado embola de vez a luta pela classificação com apenas um ponto separando o 4º do 8º colocado.

O Castres (10º) se salvou batendo o Agen em casa por 39 a 23. A partida, fundamental para os donos da casa acumularem pontos contra o rebaixamento não podia começar pior, com o ponta Filipo Nakosi expulso aos 3’ minutos por conta de um tackle atrasado. O cartão vermelho desestabilizou os donos da casa, que viram o Agen anotar dezesseis pontos seguidos, recuperados do susto retomaram o controle da partida anotando cinco tries, conquistando o ponto bônus e se afastando de vez da zona de rebaixamento. O Agen perde a melhor chance até agora de conquistar a primeira vitória e segue firma rumo ao Pro-D2.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Castres 39 x 23 Agen

Brive 23 x 22 Montpellier

Pau 31 x 42 Clermont

Bordeaux 31 x 9 Lyon

Toulouse 48 x 24 Stade Français

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 14 47 La Rochelle La Rochelle 13 44 Racing Nanterre (Paris) 12 41 Stade Français Paris 13 34 Lyon Lyon 13 34 Toulon Toulon 13 33 Clermont Clermont-Ferrand 12 33 Bordeaux-Bègles Bordeaux 13 33 Brive Brive-la-Gaillarde 14 26 Castres Castres 12 25 Pau Pau 13 21 Bayonne Bayonne 12 21 Montpellier Montpellier 12 19 Agen Agen 14 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;