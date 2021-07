Tempo de leitura: 4 minutos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão chegando! Na próxima segunda-feira, o rugby sevens terá o pontapé inicial. Que tal relembrar como foi o torneio do Rio 2016?

Vamos a 5 momentos da edição que inaugurou o rugby sevens olímpico!

5 – As Yaras fizeram a alegria da torcida



A Seleção Brasileira Feminina não era favorita a medalha, mas cumpriu uma missão importantes, alcançando um 9º lugar que lhe garantiu vaga na elite do Circuito Mundial. As Yaras tiveram muito a celebrar, pois foram a seleção brasileira que conquistou vitórias no Rio. Foram 3: 26 x 10 sobre o Japão, 24 x 00 contra a Colômbia e 33 x 05 novamente contra as japonesas.

Mas não esqueçamos da dedicação dos Tupis também que, apesar de não terem vitórias, celebraram 2 tries muito celebrados contra Fiji (em derrota por 40 x 12).

4 – Japão voltou a assombrar os favoritos

O torneio masculino foi espetacular não apenas por conta da forma dos fijianos. O Japão assombrou o mundo. Um ano antes, os japoneses chocaram o mundo no rugby XV ao venceram a África do Sul. No Rio, foi a vez de seu sevens causar a grande zebra do torneio ao vencerem a Nova Zelândia por 14 x 12. O resultado abalou os neozelandeses, que ainda perderam para a Grã-Bretanha e para Fiji e deram adeus a medalhas. Os japoneses ainda fariam outra vítima, a França, nas quartas, antes de caírem na semi contra os fijianos e na disputa do bronze diante da África do Sul (54 x 14).



3 – Fiji conquistou sua primeira medalha na história

Claro que o grande nome da competição foi Fiji, que voou baixo e venceu o ouro de modo invicto. Os fijianos foram tão superiores que em momento algum deram margem para surpresas, derrotando Brasil (40 x 12), Argentina (21 x 14), Estados Unidos (24 x 19), Nova Zelândia (12 x 07), Japão (20 x 05) e Grã-Bretanha (43 x 07). Na final, foram 7 tries de 7 jogadores diferentes, provando a força do coletivo fijiano. O capitão Kolinisau, Jerry Tuwai, Veremalua, Nakarawa, Ravouvou, Tuisova e Mata marcaram os tries dourados.

Os britânicos, por sua vez, superaram as expectativas com a prata, sobretudo pela grande vitória por 7 x 5 contra a África do Sul, que parecia favorita, nas semis. A Grã-Bretanha já tinha sobrevivido nas quartas a um jogo épico de 5 x 0 contra a Argentina, decidido no tempo extra e com os argentinos perdendo try feito.





2 – Austrália e Nova Zelândia mostraram o melhor do rugby feminino

Austrália e Nova Zelândia deram uma mostra impressionante da qualidade do rugby sevens feminino ao chegarem invictas à grande final. A Austrália tinha vencido Colômbia (53 x 00) e Fiji (36 x 00), empatado com os Estados Unidos (12 x 12), e superado no mata-mata Espanha (24 x 00) e Canadá (17 x 05). Já a Nova Zelândia passara por Quênia (52 x 00), Espanha (31 x 05), França (26 x 07), Estados Unidos (05 x 00) e Grã-Bretanha (25 x 07). A final foi alucinante e encerrada em 24 x 17 para as australianas, num verdadeiro épico. Tonegato, Pelite, Green e Caslick colocaram seus nomes na história com os tries do ouro. Medalhista de prata, Portia Woodman se sagrou a artilheira do torneio.

O bronze foi do Canadá, que mostrou muita força diante da Grã-Bretanha com um 33 x 10, com direito a 2 tries de Ghislaine Landry, sempre artilheira.

1 – O amor pelo rugby

Talvez o maior destaque do rugby do Rio 2016 não esteve em campo. O amor esteve no ar. O pedido de casamento de Marjorie Enya – do comitê de organização do evento – a Izzy Cerullo – da seleção brasileira – rodou o mundo, não apenas pela emoção do momento (captado ao vivo pelo Portal do Rugby), mas sobretudo pela força da imagem na luta contra o preconceito e na defesa da causa LGBTQIA+. Foi o rugby servindo como espaço para a demonstração do amor. Amor pelo (pela via) do rugby.

Mas também o amor pelo (para) o rugby também esteve claro. Milhares de rugbiers brasileiros puderam celebrar o esporte e verem de perto ídolos. E os ídolos corresponderam também por amor ao esporte. Momento icônico foi a emotiva haka das Black Ferns mesmo após perderem a medalha de ouro para a Austrália. A torcida pediu e elas retribuíram o carinho. Lembra?







