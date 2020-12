Tempo de leitura: 2 minutos

A Top League japonesa de 2021 será a última da história. Em 2022, uma nova liga 100% profissional terá início no Japão, com uma primeira divisão com 8 ou 9 equipes, a serem confirmadas após a edição 2021, baseadas no resultado final da competição e nos critérios de participação de 2022.

Nada menos que 25 equipes estarão em campo na Top League 2021, com o seguinte fórmula de disputas:

Os 25 times foram divididos em 3 grupos na 1ª fase, que será jogada de 16 de janeiro a 21 de março;

2 grupos com 8 equipes cada (as 16 equipes que estavam na 1ª divisão de 2020), com todos os 16 times avançando à 2ª fase; Grupo Vermelho : Suntory Sungoliath, Toyota Verblitz, NTT Shining Arcs, Kubota Spears, Honda Heat, Toshiba Brave Lupus, Munakata Sanix Blues, Mitsubishi Dynaboars; Grupo Branco : Kobelco Steelers, Yamaha Jubilo, Panasonic Wild Knights, Ricoh Black Rams, NEC Green Rockets, Canon Eagles, Hino Red Dolphins e NTT-Docomo Red Hurricanes;

1 grupo com 9 equipes (que estavam na 2ª divisão em 2020). As 4 melhores avançarão à 2ª fase; Grupo Challenge : Kintetsu Liners, Toyota Industries Shuttles, Coca-Cola Red Sparks, Kurita Water Gush, Kamaishi Seawaves, Mazda Blue Zoomers, Kyushu Kyuden Voltex, Shimizu Blue Sharks e Chugoku Red Regulions;

Na 2ª fase, os 20 classificados serão divididos em 4 grupos com 5 equipes cada.

A 2ª fase deverá ser jogada entre março e abril, com datas do mata-mata final a serem ainda definidas, com a final marcada para maio.

Beauden Barrett, TJ Perenara, Aaron Smith & cia

A Top League seguirá contando com uma legião de estrangeiros da melhor qualidade. Entre os reforços estão os neozelandeses Beauden Barrett (Suntory Sungoliath), Aaron Smith (Kobelco Steelers) e TJ Perenara (NTT-Docomo Red Hurricanes), os sul-africanos Makazole Mapimpi e Ruan Vermaak (ambos também no NTT-Docomo Red Hurricanes) e os australiano Ned Hanigan (Kurita Water Gush) e Michael Hooper (Toyota Verblitz).