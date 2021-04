Tempo de leitura: 1 minuto

De acordo com o calendário original para a temporada 2021 do Circuito Mundial de Sevens (Sevens World Series), o pontapé inicial deveria ser dado no dia 1º de maio com torneio em Marcoussis, subúrbio de Paris, envolvendo as principais seleções femininas do mundo.

O torneio foi oficialmente adiado para data indefinida, por recomendação do Governo da França. Com isso, a temporada do Circuito Mundial provavelmente será iniciada apenas após os Jogos Olímpicos (marcados para o fim de julho), com torneios marcados para outubro em Singapura (para o masculino), novembro em Hong Kong (para o masculino e para o feminino) e dezembro na Cidade do Cabo (também masculino e feminino). O World Rugby ainda negocia torneios no Canadá e na Inglaterra.

A Seleção Brasileira Feminina é uma das que deveriam participar do torneio de Marcoussis. Ainda não foi anunciado um calendário de torneios até os Jogos Olímpicos para equipes já classificadas.