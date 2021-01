Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana na França foi de jogos importantes na parte de cima e na parte de baixo da classificação do Top 14. A liga francesa aproveitou o cancelamento da rodada da Heineken Champions Cup europeia para ter remarcar quatro jogos que tinham sido adiados no fim do ano passado por conta da pandemia.

O Toulon foi a Paris e conquistou grande vitória sobre o Racing, em duelo entre o 4º e o 3º colocados da liga. 29 x 23 emocionantes, com todos os tries saindo no primeiro tempo. O Toulon largou com tudo cruzando o in-goal com Rebbadj e Serin, mas o Racing respondeu antes da pausa com tries de Lauret (em bela troca de passes) e Teddy Thomas (recebendo de Vakatawa). O Racing ainda perdeu um try feito, quando Vakatawa foi impedido de apoiar a bola no in-goal espetacularmente por Villière. Na segunda etapa, as defesas prevaleceram e o Toulon levou a melhor no contato, arrancando uma série preciosa de penais para Carbonel converter.





Bordeaux e Clermont fizeram outro duelo de times do G6 e o embate acabou em empate de 16 x 16 – suficiente para manter os dois clubes na parte de cima da tabela, mas decepcionante para ambos. Lamothe, aos 15′, marcou o try do Bordeaux em maul e Penaud cravou a resposta pouco depois com try para o Clermont, recebendo de Raka. No segundo tempo, Jalibert colocou o Bordeaux em vantagem na base dos penais, mas Barraque converteu o penal do empate para o Clermont no fim.



Em duelo contra a zona do rebaixamento, o Pau derrotou fora de casa o Bayonne em emocionantes 23 x 22. Votu fez o try decisivo para os verdes no fim.



Já o milionário Montpellier seguiu amargando a penúltima colocação ao ser superado em casa pelo Castres, em duelo direto contra a parte de baixo da tabela. 21 x 19, com Vaipulu marcando o try crucial para o Castres aos 72′.



Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Racing 23 x 29 Toulon

Montpellier 19 x 21 Castres

Bayonne 22 x 23 Pau

Bordeaux 16 x 16 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 14 47 La Rochelle La Rochelle 13 44 Racing Nanterre (Paris) 13 41 Toulon Toulon 13 37 Clermont Clermont-Ferrand 13 35 Bordeaux-Bègles Bordeaux 14 35 Lyon Lyon 13 34 Stade Français Paris 13 34 Castres Castres 13 29 Brive Brive-la-Gaillarde 14 26 Pau Pau 14 25 Bayonne Bayonne 12 22 Montpellier Montpellier 13 20 Agen Agen 14 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;