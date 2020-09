Tempo de leitura: 4 minutos

A Challenge Cup, a 2ª copa europeia, teve entre sexta e sábado as disputas de suas semifinais, que conduziram a um campeão inédito. Bristol Bears, da Inglaterra, e Toulon, da França, jamais foram campeões do torneio e farão sua grande final no próximo dia 16 de outubro, em Aix-en-Provence, na França.

Para alcançar uma final inédita, o Bristol Bears derrotou os franceses do Bordeaux em duelo emocionante decidido apenas na prorrogação. O Bordeaux começou atropelando ao abrir 13 x 00 em try, conversão e 2 penais de Jalibert. No entanto, os Bears reagiram antes da pausa com try aos 37′ de Luatua e começaram o segundo tempo com tudo com try de Malins, apanhando belo chute do camisa 9 Randall, e mais 2 penais de Sheedy. Porém, aos 66′, Dweba cravou o try do empate do Bordeaux, levando o jogo ao tempo extra. 20 x 20.

Na prorrogação, o Bristol foi implacável e em bela ação de mãos marcou o try logo após o início do primeiro tempo, com O’Conor. O Bordeaux sentiu o golpe e Malins ainda teve tempo de marcou o último try para os Bears, que ainda tiveram um último penal de Sheedy para fecharem a conta. 37 x 20.



Já o Toulon vai à sua terceira final de Challenge Cup, após ter sido vice campeão em 2010 e 2012. O clube francês, no entanto, depois se sagraria tricampeão da Champions Cup, a máxima competição europeia, em 2013, 2014 e 2015, marcando época.

- Continua depois da publicidade -

Para voltar a uma final continental, o Toulon se impôs em casa sobre os ingleses do Leicester Tigers no sábado, vencendo por 34 x 19. Os franceses começaram com tudo com tries de Heem e Villière. Carbonel e Ford trocaram 2 penais e os Tigers esboçaram reação ainda antes do intervalo com try de Nadolo. Ford chutou mais um penal após a volta, porém o Toulon provou superioridade e liquidou a fatura com tries do argentino Facundo Isa e outro de Villière. Harry Potter ainda fez um último try para o Leicester, mas não havia mágica que salvasse o time inglês. Vitória do Toulon.

Challenge Cup – 2ª Copa Europeia de Clubes 2019-20

Semifinais

37 20

Bristol Bears (Inglaterra) 37 x 20 Bordeaux (França), em Bristol

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

34 19

Toulon (França) 34 x 19 Leicester Tigers (Inglaterra), em Toulon

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

FINAL

Dia 16/10 – Toulon (França) x Bristol Bears (Inglaterra), em Aix-en-Provence