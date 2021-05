Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, Toulouse e Bordeaux fizeram clássico francês pela primeira semifinal da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de clubes. Maior campeão europeu, com 4 conquistas, o Toulouse não alcançava uma final desde seu último título, em 2010. O poderoso clube da Occitânia voltou a se agigantar e triunfou por 21 x 09, negando ao Bordeaux aquela que seria sua primeira final continental.



O jogo começou com Mathieu Jalibert abrindo o placar para o Bordeaux com penal, mas, logo aos 5′, o jovem sensação Lebel marcou o primeiro try da partida para o Toulouse, rompendo na ponta após passe longo de Ntamack.

No jogo de contato, o Bordeaux parecia levar vantagem, com Jalibert tendo mais duas chances de somar pontos em penais, mas convertendo apenas uma. O jogo, no entanto, parecia desequilibrar contra o Bordeaux quando Cameron Woki recebeu amarelo aos 25′. O Toulouse não conseguiu capitalizar em cima dos espaços, mas pontuou com penal arrematado por Ntamack aos 38′, colocando o Toulouse na frente antes da pausa: 8 x 6.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo foi fechado, com os dois times sofrendo para abrirem espaços nas defesas adversárias. O Toulouse somou 2 penais com Ntamack que pareciam abrir frente confortável aos occitanos, mas Jalibert descontou aos 68′ na mesma moeda, deixando o jogo em aberto com menos de um try de diferença na reta final.

Foi nesse momento que apareceu a genialidade da linha do Toulouse, com Kolbe mostrando a qualidade de seu side step, servindo Médard, que ganhou metros e desferiu offload para Holmes entregar para Dupont marcar o try da vitória rubronegra. 21 x 09, em jogo que teve o Bordeaux pecando nos tackles (26 perdidos, contra 19 do Toulouse), cedendo mais penais (15 a 10) e não capitalizando na sua superioridade nos turnovers (16 a 11).

Com a vitória, o Toulouse aguarda a definição se seu oponente na final será o La Rochelle, da França, ou o Leinster, da Irlanda.

21 09

🇫🇷Toulouse 21 x 09 Bordeaux🇫🇷, em Toulouse🇫🇷

Árbitro: Wayne Barnes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Toulouse

Tries: Lebel e Dupont

Conversões: Ntamack (1)

Penais: Ntamack (3)

15 Maxime Médard, 14 Cheslin Kolbe, 13 Zack Holmes, 12 Pita Ahki, 11 Matthis Lebel, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Jerome Kaino, 7 Francois Cros, 6 Alban Placines, 5 Richie Arnold, 4 Rory Arnold, 3 Charlie Faumuina, 2 Julien Marchand (c), 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Clément Castets, 18 Dorian Aldegheri, 19 Joe Tekori, 20 Rynhardt Elstadt, 21 Antoine Miquel, 22 Baptiste Germain, 23 Juan Cruz Mallía;

Bordeaux

Penais: Jalibert (3)

15 Nans Ducuing, 14 Romain Buros, 13 Pablo Uberti, 12 Yoram Falatea-Moefana, 11 Ben Lam, 10 Matthieu Jalibert (c), 9 Maxime Lucu, 8 Alexandre Roumat, 7 Guido Petti, 6 Cameron Woki, 5 Jandré Marais, 4 Kane Douglas, 3 Vadim Cobilas, 2 Maxime Lamothe, 1 Thierry Paiva;

Suplentes: 16 Joseph Dweba, 17 Jefferson Poirot, 18 Ben Tameifuna, 19 Cyril Cazeaux, 20 Scott Higginbotham, 21 Yann Lesgourgues, 22 Ulupano Seuteni, 23 Thomas Jolmes;