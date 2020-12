Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Entre sexta e domingo, a Europa viveu a rodada de abertura da Heineken Champions Cup, a máxima competição de clubes do continente. São 24 times, que fazem 4 jogos na primeira fase, para serem definidos os 8 finalistas.

Na sexta-feira, o Toulouse conquistou uma inspiradora vitória sobre o vice campeão do PRO14, o Ulster, em plena Irlanda do Norte e de virada: 29 x 22. O Ulster marcou os dois primeiros tries, com Herring (em maul) e Madigan (em bela ação da linha). No entanto, os tries de Kolbe (uma pintura), Dupont e Arnold viraram o marcador para os franceses. O Ulster chegou a voltar a frente no placar com Herring cruzando o in-goal de novo, mas Kolbe foi letal e fez o try da vitória do Toulouse aos 64′.



No outro duelo, os franceses do Bordeaux venceram de virada e fora de casa os ingleses do Northampton Saints por 16 x 12. O argentino Santiago Cordero marcou o único try do jogo para o Bordeaux, no finzinho, apanhando rebote de penal na trave.



No sábado, outro clube francês deu show: o Clermont, que derrotou na Inglaterra o Bristol Bears, campeão da Challenge Cup, por uma chuva de tries, 51 x 38. O japonês Matsushima foi destaque com hat-trick (3 tries), ao passo que Penaud marcou 2 tries, Naqalevu e Fritz Lee fizeram 1 try cada para o Clermont. Do lado dos Bears, os tries foram de Mallins, Byrne, Randall, Lloyd e Siale Piutua. Os franceses sempre estiveram liderando o placar.



A festa francesa seguiu com o Toulon derrotando outro forte time inglês, o Sale Sharks, recheado por sul-africanos (como o scrum-half campeão do mundo Faf de Klerk). Placar de 26 x 14, com o Toulon sempre acima. Villière marcou o try do primeiro tempo e o argentino Moyano marcou no segundo tempo (recebendo de Sergio Parisse) para o Toulon. Só nos 15 minutos finais os Sharks reagiram com 2 tries, mas sem tempo para virada.



Já o La Rochelle manteve a forma perfeita da França vencendo na Escócia o Edinburgh por 13 x 08. O sul-africano Rhule (após longa pressão) e Sinzelle fizeram os tries franceses.



O único francês derrotado na jornada foi o Montpellier, que caiu em casa diante do poderoso da Irlanda, o Leinster, por 35 x 14. Foi um atropelo de 5 tries a 1, com Van der Flier, Frawley, Dave Kearney, Leavy e O’Brien marcando para o Leinster, que não jogou com força máxima em campo, poupando a maioria dos titulares (como Johnny Sexton).



O martírio dos clubes ingleses seguiu com o Bath perdendo em casa para os galeses do Scarlets por 23 x 19. Gareth Davies, para os galeses, e McConnochie, para os ingleses, torcaram tries no primeiro tempo, ao passo que Will Stuart marcou o try do Bath na segunda etapa que sugeria uma sorte melhor para os donos da casa. Mas o try de Hardy, aos 64′, e um último penal de Halfpenny deram a vitória aos Scarlets.



O único inglês que venceu sábado foi o Wasps, que foi a Gales e se impôs por 24 x 08 sobre os Dragons. Tom Cruse, Dan Robson, Jack Willis e Thomas Young marcaram os tries ingleses.



No domingo, a França voltou a sorrir com o Lyon atropelando em casa os ingleses do Gloucester por 55 x 10. Nada menos que 8 tries para os Lobos, com direito a hat-trick (3 tries) de Mignot e try do veterano Bastareaud, mostrando que ainda está em forma.

O Racing fechou um fim de semana quase perfeito para os clubes franceses na competição ao vencer em casa os irlandeses do Connacht por suados 26 x 22. A vitória parecia tranquilo com tries de Colombe, Kurtley Beale (olha ele aí!), Taofifenua e Bird, mas o Connacht reagiu no fim e quase atrapalhou a vida do clube da região de Paris.

Já o atual campeão Exeter Chiefs brilhou com vitória avassaladora em casa sobre os escoceses do Glasgow Warriors: 42 x 00. Foram 6 tries para os ingleses, com Sam Simmonds, os escoceses Jonny Gray e Stuart Hogg, Yeandle, Woodburn e Hill cruzando o in-goal.

Por fim, o Munster, da Irlanda, derrotou os ingleses do Harlequins por 21 x 07, com try decisivo de Coombes no fim. O resultado consumou um fim de semana ruim do rugby da Inglaterra, com apenas 2 clubes vencendo e 6 perdendo.

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;