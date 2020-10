Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VIDEOS- Demorou mas o Top 14 francês finalmente teve uma rodada completa, com todas as equipes entrando em campo. A competição está pegando fogo com três times dividindo a liderança, o líder nos critérios de desempate, mesmo que com um jogo a mais, é o Toulouse (1º) que entrou em campo com uma equipe mista e acabou derrotado para o Lyon em casa, com a derrota os occitanos deixaram os adversários se aproximar. Clermont (2º) e La Rochelle (3º) fizeram a lição de casa batendo respectivamente Section Paloise (5º) e Bordeaux (12º).

A torcida do Toulouse teve um final de semana de emoções conflitantes, por um lado os occitanos viram seus jogadores terem uma atuação de gala pelos Blues e por outro esses mesmo jogadores fizeram falta com uma equipe mista do Toulouse sendo derrotada em casa por 16 a 7 pelo Lyon. Os visitantes fizeram uma partida pragmática dominando nos rucks e apostando na experiência dos seus medalhões o oitavo Mathieu Bastareaud e o ponta Josua Tuisova, conquistando uma vitória importante fora de casa. Com a derrota Toulouse perde a chance de se isolar na liderança da competição e fica empatado com La Rochelle e Clermont, mas com um jogo a mais.

Invicto em casa o Clermont não teve dificuldades para bater a Section Paloise por 50 a 29. Apesar do placar elástico a partida foi disputada até o ultimo minuto quando o abertura Camille Lopez colocou a bola no chão garantindo um ponto bônus providencial. Com quatro vitórias em cinco jogos os amarelos tem um começo de temporada convincente, dividindo a liderança com Toulouse e La Rochelle.

O La Rochelle continua a mostrar porque a costa atlântica é o pior lugar de mundo para se jogar de visitante, batendo com facilidade o Bordeaux por 20 a 6. O resultado foi construído na primeira etapa, que terminou 17 a 0 para os donos da casa. O resultado coloca o La Rochelle na disputa pela liderança da competição e mantém o Bordeaux perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Disputado desde 1891 o clássico de Paris não decepcionou a partida foi na casa do Stade Français (10º) mas quem levou a melhor foi a Racing vencendo por 27 a 25. O Racing (6º) vinha pressionado depois da derrota na final da Copa Europeia e mostrou em campo que não vai se deixar abalar. A equipe dominou a maior parte do jogo, mas deixou o Stade Français passar a frente no placar nos minutos finais, retomando a liderança graças a dois penais do abertura Antoine Gibert, o ultimo deles depois do apito da sirene. A partida mantém o Racing na luta pela liderança da competição enquanto freia o avanço do Stade Français.

Os jogadores do Montpellier (8º), depois de conquistar a primeira vitória da competição semana passada, afirmaram que era um novo começo para a equipe e por enquanto fizeram valer o comentário. Jogando em casa o time bateu o Brive (11º), rival direto na luta contra o rebaixamento, por 30 a 6 garantindo um importante ponto bônus ofensivo. Com a vitória o time se distancia da zona de rebaixamento e deixa o início ruim de competição para trás, e pode começar a sonhar com uma vaga nas finais. O Brive faz o caminho inverso e depois de bons jogos no início a temporada começa a se aproximar da zona de rebaixamento.

O inferno astral da Agen (14º) continua, ainda sem vencer a equipe recebeu o Bayonne (9º), rival direto na luta contra o rebaixamento, e apesar de lutar muito foi batida por 26 a 15. O resultado mantém os donos da casa com apenas um ponto, o campeonato ainda está no começo, mas cada vez fica mais claro que o Agen vai precisar de um milagre para escapar do rebaixamento. Os bascos por outro lado respiram essa semana e se afastam um pouco da zona de descenso.

O Toulon (7º) recebeu o Castres (13º) em um jogo de duas equipes que buscam se firmar na competição. No final os donos da casa levaram a melhor vencendo por 19 a 6, em uma partida muito física onde as defesas foram superior ao ataque. A derrota coloca o Castres na penúltima posição, com quatro pontos em quatro jogos e acende o sinal de alerta na equipe.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Toulon 19 x 6 Castres

Toulouse 7 x 16 Lyon

Agen 15 x 26 Bayonne

Stade Français 25 x 27 Racing

Clermont 50 x 29 Pau

Montpellier 30 x 6 Brive

La Rochelle 20 x 6 Bordeaux

Top 14



Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 6 18 Clermont Clermont-Ferrand 5 18 La Rochelle La Rochelle 5 18 Lyon Lyon 6 16 Pau Pau 6 14 Racing Paris 4 13 Toulon Toulon 5 13 Montpellier Montpellier 5 12 Bayonne Bayonne 6 12 Stade Français Paris 5 9 Brive Brive-la-Gaillarde 5 9 Bordeaux-Bègles Bordeaux 4 5 Castres Castres 4 4 Agen Agen 6 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;