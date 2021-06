Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A França tem novamente um campeão, com o Toulouse conquistando seu 21º título nacional ao bater o La Rochelle por 18 a 8. Sem um campeão temporada passada, devido a crise do Coronavirus, todos os olhares se voltaram para o Stade de France que recebeu mais uma vez a final do torneio nacional, agora entre o supercampeão Toulouse e o debutante La Rochelle, em um repeteco da final da Champions Cup europeia. Mais uma vez, os occitanos levaram a melhor, com o Toulouse conquistando seu 21º título, o 9º na era profissional, e garantindo que o ano de 2021 foi todo seu.



O Toulouse entrou em campo sem o seu abertura titular Romain Ntamack, que ainda se recuperava de uma concussão na semifinal. No seu lugar foi improvisado o fullback Thomas Ramos, que já havia jogado na posição, com o sul-africano Cheslin Kolbe indo para o fundo. As mudanças porém não afetaram o desempenho da equipe. Os rubronegros apostaram um uma abordagem pragmática, minimizando erros e chutando sempre que possível. O La Rochelle por outro lado entrou em campo visivelmente nervoso e, apesar de dominar as ações, cometeu muitos erros individuais não conseguindo ameaçar os occitanos.

A primeira etapa foi amarrada, com os dois times se estudando e apostando nos chutes, Ramos, não sentiu o peso da situação e anotou pontos sempre que teve a oportunidade de chutar convertendo dois penais aos 3’ e aos 34’ além e um drop-goal aos 9’. O La Rochelle derrubou muito a bola e não soube aproveitar as oportunidades, com o abertura Ihaia West errando um penal fácil logo no início do jogo. Kolbe fechou o placar da primeira etapa em um incrível drop-goal de mais de 50 metros, surpreendendo a todos. Fim do primeiro tempo 12 a 0 para os occitanos.

O La Rochelle voltou buscando o jogo, tirando o zero do placar logo nos primeiros minutos, em um chute de West. O time da costa atlântica porém, prejudicado pela chuva, continuou a errar muito deixando a bola cair e cometendo muitos penais. O Toulouse, com a vantagem no placar, optou por uma abordagem conservadora esperando para capitalizar nos erros do adversário anotando mais dois penais com Ramos aos 22’ e aos 13’. O La Rochelle finalmente conseguira colocar a bola no chão aos 37’, diminuindo a diferença para dez pontos, mas já era tarde.

Toulouse 18 x 08 La Rochelle, em Paris

Toulouse

Penais: Ramos (4)

Drop goals: Ramos (1) e Kolbe (1)

15 Cheslin Kolbe, 14 Juan Cruz Mallía, 13 Santiago Chocobares, 12 Pita Ahki, 11 Matthis Lebel, 10 Thomas Ramos, 9 Antoine Dupont, 8 Selevasio Tolofua, 7 François Cros, 6 Rynhardt Elstadt, 5 Richie Arnold, 4 Rory Arnold, 3 Charlie Faumuina, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Joe Tekori, 19 Thibauld Flament, 20 Jerome Kaino, 21 Alexi Balès, 22 Maxime Médard, 23 Dorian Aldegheri;

La Rochelle

Try: Priso

Penal: West (1)

15 Brice Dulin, 14 Dillyn Lleyds, 13 Raymond Rhule, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Arthur Retière, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Kevin Gourdon, 7 Grégory Alldritt, 6 Wiaan Liebenberg, 5 Will Skelton, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Facundo Bosch, 1 Reda Wardi;

Suplentes: 16 Samuel Lagrange, 17 Vincent Priso, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Lavault, 20 Victor Vito, 21 Jules Le Bail, 22 Jules Plisson, 23 Jules Favre;

Histórico de campeões:

Clube Títulos profissionais (desde 1996) Anos (a partir de 1996) Títulos totais (desde 1892) Toulouse 9 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2019 e 2021 21 Stade Français 6 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 e 2015 14 Biarritz 3 2002, 2005 e 2006 5 Castres 2 2013 e 2018 5 Clermont 2 2010 e 2017 2 Perpignan 1 2009 7 Racing 1 2016 6 Toulon 1 2014 4 Béziers 11 Bordeaux¹ 9 Agen 8 Lourdes 8 Bayonne 3 Pau 3 Lyon OU 2 Narbonne 2 Tarbes 2 Carmaux 1 Grenoble 1 Montauban 1 Mont de Marsan 1 Quillan 1 Valence-Romans² 1 Vienne 1 FC Lyon³ 1 Olympique Pantin³ 1

¹ Bordeaux tem 9 títulos somando-se os 7 do Stade Bordelais e os 2 do Bègles, clubes que se fundiram em 2006;

² O título é do La Voulte, que se fundiu em 2010 ao Valence. Em 2016, o Valence se fundiu ao Romans, dando origem ao Valence-Romans Drôme;

³ O FC Lyon e o Olympique Pantin não existem mais. O FC Lyon deu origem do clube de futebol Olympique Lyonnais e o Olympique Pantin se fundiu ao Red Star, também do futebol;