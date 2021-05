Tempo de leitura: 6 minutos

O título europeu será decidido nesse sábado! Twickenham, em Londres, receberá a grande final da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, que terá um duelo de arrepiar entre dois clubes franceses, Toulouse e La Rochelle, atual líder e vice líder do Top 14 francês.

Quem será campeão da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, nesse sábado? A grande final europeia será às 12h30 entre dois poderosos clubes franceses, 🇫🇷Toulouse e La Rochelle🇫🇷. #RugbyNaESPN @ESPNBrasil ao vivo. — Portal do Rugby (@portaldorugby) May 20, 2021



O jogaço terá transmissão ao vivo da ESPN2 e opõe dois clubes de pesos bem distintos. O Toulouse é nada menos que o maior campeão francês (20 títulos) e o maior campeão europeu (com 4 conquistas). Porém, o gigante occitano não é campeão europeu desde 2010. Desde então, o Leinster, da Irlanda, se igualou em título europeus ao Toulouse, o que significa que o clube rubronegro buscará se isolar como o maior campeão do continente, completando seu “renascimento” após o título francês de 2019.

Já o La Rochelle jamais foi campeão europeu ou francês e está mais forte do que nunca na luta pelos feitos inéditos (e pode se equiparar a outro francês, o Brive, que foi campeão europeu em 1997 antes de ter um título francês). Prova do grande momento aurinegro é que o La Rochelle conta com a melhor defesa da França nesta temporada e com o terceiro melhor ataque, ao passo que o Toulouse tem o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa. Os dois últimos duelos entre Toulouse e La Rochelle terminaram com vitórias do Toulouse (14 x 11 em fevereiro de 2021 e 39 x 23 em setembro de 2020), com a última vitória do La Rochelle tendo ocorrido em 2019 (28 x 13).





Para a decisão de sábado, duelos bons não faltarão e o jogo promete ser equilibrado até o fim. O Toulouse, do técnico Ugo Mola, tem algumas das grandes estrelas do rugby do momento, mas o La Rochelle tem um conjunto invejável nas mãos dos treinadores Jono Gibbes e Ronan O’Gara (o ídolo irlandês).

O Toulouse tem a genial dupla de 9 e 10 da seleção francesa, Antoine Dupont e Romain Ntamack, que estarão pressionados para provarem que são jogadores de títulos, após a decepção do Six Nations. O La Rochelle, por sua vez, tem para as posições dois neozelandeses de grande competência: Tawera Kerr-Barlow e Ihaia West, que prometem muito. Na linha, o Toulouse tem ainda nomes definidores do calibre do sul-africano campeão do mundo Cheslin Kolbe e dos jovens Matthis Lebel e Santiago Chocobares (nova contratação), além de veteranos como Maxime Médard e Zach Holmes. Já o La Rochelle tem o fullback da seleção francesa Brice Dulin, o fijiano Levani Botia e dois excelentes sul-africanos em grande fase, Dillyn Leyds e Raymond Rhule. O La Rochelle é o time que mais offloads deu na competição até aqui e que menos os cedeu aos oponentes.

No pack, o Toulouse se orgulha de ter o melhor scrum (100%) da Champions Cup e conta com a liderança do terceira linha campeão do mundo com os All Blacks Jerome Kaino. O duelo dele com outro All Blacks, Victor Vito, do La Rochelle, promete demais. A seleção francesa também estará representada em peso nas terceiras linhas, com François Cros do lado rubronegro e Grégory Alldritt (um dos grandes nomes do La Rochelle) do lado aurinegro. Na segunda linha, o duelo de Wallabies atrai as atenções, com Will Skelton do lado do La Rochelle e Rory Arnold do lado do Toulouse. Na primeira linha, o Toulouse conta ainda com um dos melhores pilares do mundo no momento, Cyril Baille, ao passo que o La Rochelle tem o trator Uini Atonio.

No papel, o favoritismo pende a favor da camisa mais pesada do Toulouse, mas o La Rochelle já se provou um demolidor de gigantes. Quem ganha? Sábado conheceremos.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Rugby 2020-21

Final

Dia 22/05 – 12h45 (horários de Brasília) – 🇫🇷Toulouse x La Rochelle🇫🇷, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – ESPN2 AO VIVO

Toulouse: em breve

La Rochelle: em breve

Sexta-feira tem final da Challenge Cup

Outra final europeia rolará na sexta-feira, também em Twickenham, antes da final da Champions Cup. É a decisão do título da Challenge Cup, a segunda copa europeia. O jogo oporá os ingleses do Leicester Tigers e os franceses do Montpellier, dois clubes que já celebraram títulos continentais.

Leicester é o maior campeão inglês e venceu a Champions Cup europeia duas vezes, em 2001 e 2002, mas vive uma década de jejum, sem títulos de expressão desde a Premiership inglesa de 2013. Já o Montpellier jamais venceu o Top 14 francês ou a Champions Cup europeia, mas tem no currículo o título da Challenge Cup de 2016.

Quem será campeão da Challenge Cup europeia nessa sexta? A grande final europeia será às 15h50 entre o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers e o Montpellier🇫🇷. #RugbyNaESPN @ESPNBrasil ao vivo. — Portal do Rugby (@portaldorugby) May 20, 2021

Ben Youngs começará no banco dos Tigers, que terão Wigglesworth fazendo dupla de 9 e 10 com George Ford. O argentina Matías Moroni é destaque com a camisa 13 verde. Por sua vez, o Montpellier terá o inglês Alex Lozowski com a 10, enquanto o sul-africano campeão do mundo Handré Pollard (ainda buscando a melhor forma fisica) começará entre os reservas. Nomes como o sul-africano Serfontein e os franceses Rattez, Vincent e Bouthier abrilhantam a linha francesa. No pack, olho para o embate de poderosas primeiras linhas, com Genge, Cole e Youngs do lado inglês, Haouas e Guirado do lado francês, que ainda conta com Paul Willemse, segunda linha dos Bleus, dando força às formações.

O embalo do Montpellier no Campeonato Francês o credencia a leve favoritismo, mas o Leicester promete jogo de igual para igual.



European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Final

21/05 – 15h50 (hora de Brasília) – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers x Montpellier🇫🇷, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – ESPN AO VIVO

Leicester: 15 Freddie Steward, 14 Guy Porter, 13 Matías Moroni, 12 Dan Kelly, 11 Nemani Nadolo, 10 George Ford, 9 Richard Wigglesworth, 8 Jasper Wiese, 7 Cyle Brink, 6 Hanro Liebenberg, 5 Calum Green, 4 Harry Wells, 3 Dan Cole, 2 Tom Youngs (c), 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Charlie Clare, 17 Luan de Bruin, 18 Joe Heyes, 19 Cameron Henderson, 20 Tommy Reffell, 21 Ben Youngs, 22 Zack Henry, 23 Kini Murimurivalu;

Montpellier: 15 Anthony Bouthier, 14 Arthur Vincent, 13 Johan Goosen, 12 Jan Serfontein, 11 Vincent Rattez, 10 Alex Lozowski, 9 Benoit Paillaugue, 8 Alexandre Becognee, 7 Yacouba Camara, 6 Fulgence Ouedraogo, 5 Paul Willemse, 4 Florian Verhaeghe, 3 Mohamed Haouas, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Enzo Forletta;

Suplentes: 16 Bismarck du Plessis, 17 Robert Rodgers, 18 Titi Lamositele, 19 Tyler Duguid, 20 Jacques du Plessis, 21 Cobus Reinach, 22 Handré Pollard, 23 Gabriel N’gandebe;

Campeões da Champions Cup

Clubes campeões País Nº de títulos Anos Leinster Irlanda 4 2009, 2011, 2012 e 2018 Toulouse França 4 1996, 2003, 2005 e 2010 Saracens Inglaterra 3 2016, 2017 e 2019 Toulon França 3 2013, 2014 e 2015 Leicester Tigers Inglaterra 2 2001 e 2002 Munster Irlanda 2 2006 e 2008 Wasps Inglaterra 2 2004 e 2007 Bath Inglaterra 1 1998 Brive França 1 1997 Exeter Chiefs Inglaterra 1 2020 Northampton Saints Inglaterra 1 2000 Ulster Irlanda 1 1999 Títulos por país Nº de títulos Inglaterra 10 França 9 (incluindo 2021) Irlanda 7

Campeões da Challenge Cup