ARTIGO COM VÍDEOS – Com torcida no estádio e muita festa a França conheceu os finalistas do Top 14 com Toulouse La Rochelle repetindo a final europeia na próxima sexta –feira (25). Nas semifinais deste fim de semana, jogadas no campo neutro de Lille, o La Rochelle recebeu o Racing na sexta e venceu no duelo entra a linha dos parisienses e o pack dos atlânticos:19 a 6. No sábado, foi a vez do Toulouse receber o Bordeaux, em clássico do Sudoeste, com o atual campeão vencendo o time da terra dos vinhos por 24 a 21 – com direito a muita emoção.

A espera foi longa, mas depois de mais de 120 anos de história o La Rochelle chega a sua primeira final de campeonato francês, com uma excelente vitória em casa diante do Racing por 19 a 6. O jogo foi marcado pelo embate entre dois estilos de jogos bem diferentes, os atlânticos apostando na força de seu pack de forwards e os parisienses na velocidade da sua linha recheada de estrelas. No final os donos da casa levaram a melhor, graças principalmente a um domínio absoluto no scrum fixo, onde os atlânticos conquistaram muitos penais, e que fez o Racing terminar a partida sem hooker devido à lesão de seu titular e reserva. No jogo aberto o pack também foi superior, com mais uma atuação maiúscula do segunda linha Will Skelton que se consolida cada vez mais como o melhor da Europa na posição. Sem o apoio dos forwards a linha do Racing não conseguiu ameaçar, tendo ainda dificuldade na marcação, e aos 29’ da primeira etapa um belo “up and under” do fullback Brice Dullin, eleito melhor jogador da partida, terminou com o ponta Arthur Retiere colocando a bola no chão no único try da partida.





O Toulouse recebeu o Bordeaux no repeteco das semifinais europeias e mais uma vez os occitanos levaram a melhor vencendo por 24 a 21 em um duelo muito disputado. A partida começou elétrica como abertura dos donos da casa Romain Ntamack colocando a bola no chão aos 5’, o time da terra dos vinhos responderia em seguida, aos 12’, com o ponta Ben Lam, depois disso o jogo ficou truncado, com as equipes presas em uma batalha física no meio do campo, com o primeiro tempo terminando 14 a 7 para o ocitanos. Na segunda etapa o Bordeaux voltou melhor passando a frente no placar aos 14’ em mais um try de Ben Lam, tudo, porém mudaria aos 18’ quando o um tackle alto do segundo centro Ulupano Seuteni deixou Ntmack desacordado rendendo vermelho ao jogador do Bordeax com um a mais os occitanos passaram a controlar o jogo, chegando novamento ao try com o fullback Thomas Ramos. O time da terra dos vinhos se manteve competitivo, mas não conseguiu chegar ao try.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Semifinais

19 06

La Rochelle 19 x 06 Racing, em Lille

24 21

Toulouse 24 x 21 Bordeaux, em Lille

FINAL

25/06 – La Rochelle x Toulouse, em Paris