ARTIGO COM VÍDEOS – Por conta da pandemia, 4 dos 7 jogos da rodada do Top 14 francês acabaram adiados e não têm ainda datas para serem disputados. Porém, os jogos que rolaram foram de grande importância, com o Toulouse tropeçando e permitindo que o La Rochelle se igualasse em pontos na liderança da competição.

O Toulouse pôs muitos reservas em campo e acabou superado em dérbi occitano contra o Castres, que agora voltou a sonhar com vaga no mata-mata final, encostando de vez na briga. Foi um jogaço de 26 x 24, com o Castres dominando o placar por boa parte do tempo, graças a tries de Botitu, Cambezou e Ardron. No entanto, 2 cartões amarelos nos 10 minutos finais contra o Castres permitiram a reação do Toulouse, que encontrou seus tries com Flament, aos 70′, e Lebel, aos 76′, mas não houve tempo para a virada.



O La Rochelle, por sua vez, derrotou o Lyon por 38 x 23, usando quase força máxima. Leyds, Ihaia West, Doumayrou e Wardi marcaram os tries dos amarelos, que seguraram a reação final dos Lobos. Tuisova fez 2 tries para o Lyon e Barassi um último, mas sem tempo para a reação.



No outro jogo que rolou, o Pau conquistou preciosa vitória contra o Bayonne e reaqueceu a luta contra a penúltima colocação, que condena a uma repescagem de promoção/rebaixamento contra o vice campeão da Pro D2, a 2ª divisão. Hoje penúltimo colocado, o Pau triunfou por 44 x 33 e reduziu para 3 pontos a sua desvantagem com relação ao Bayonne. Foi um jogo de 4 tries a 2 para os verdes, com 3 amarelos contra o Pau e 1 vermelho e 1 amarelo contra o Bayonne.



O Agen já está matematicamente rebaixado.

Pau 44 x 33 Bayonne

Castres 26 x 24 Toulouse

La Rochelle 38 x 23 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 21 67 Toulouse Toulouse 21 67 Racing Nanterre (Paris) 20 59 Clermont Clermont-Ferrand 20 59 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 53 Lyon Lyon 21 52 Toulon Toulon 20 52 Castres Castres 21 51 Stade Français Paris 20 45 Brive Brive-la-Gaillarde 20 44 Montpellier Montpellier 20 40 Bayonne Bayonne 21 39 Pau Pau 21 36 Agen Agen 20 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;