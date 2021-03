Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana na França foi reservado para que fossem cumpridas partidas adiadas de rodadas passadas por conta da pandemia. Os três jogos deixaram, finalmente, 12 das 14 equipes do Top 14 com o mesmo número de partidas realizadas, facilitando a visualização da situação de cada clube na liga.

O grande jogo foi o duelo em La Rochelle entre o time da casa e o Toulouse, valendo a liderança do campeonato para os dois times. O La Rochelle fez o primeiro try com o fijiano Botia apanhando chute aos 22′. Porém, o Toulouse, mesmo sem tantos nomes importantes concentrados no Six Nations, conseguiu se manter no páreo pelos penais de Zach Holmes. O try da virada e da vitória dos rubronegros veio aos 74′ com o veterano Yoann Huget, apanhando chute de Holmes. Nota para o ponta sul-africano Cheslin Kolbe atuando o jogo todo com a camisa 10.



Quem só teve o que celebrar também foi o Clermont, que encostou de vez na luta pelas semifinais diretas. Os dois primeiros colocados da competição se garantem diretamente nas semis, ao passo que os times classificados do terceiro ao sexto lugares jogarão as repescagens pelas semifinais. O Clermont, quarto colocado, atropelou o lanterna Agen por 52 x 16 e agora está a apenas 5 pontos do vice La Rochelle. Jogo de 8 tries para o Clermont, com Alivereti Raka marcando 2 e com o japonês Matsushima voltando a cruzar o in-goal uma vez.



E quem só lamentou foi o Toulon, sexto colocado, que foi derrotado em casa pelo vice lanterna Bayonne por 16 x 14. O time basco respirou na luta contra o rebaixamento em jogo emocionante, de um try para cada lado, decidido com penal de Dolhagaray para o Bayonne aos 77′.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

La Rochelle 11 x 14 Toulouse

Agen 16 x 52 Clermont

Toulon 14 x 16 Bayonne

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 18 61 La Rochelle La Rochelle 18 59 Racing Nanterre (Paris) 18 58 Clermont Clermont-Ferrand 18 54 Bordeaux-Bègles Bordeaux 18 49 Toulon Toulon 18 47 Lyon Lyon 18 43 Stade Français Paris 18 40 Brive Brive-la-Gaillarde 18 39 Castres Castres 18 39 Montpellier Montpellier 18 32 Pau Pau 18 31 Bayonne Bayonne 17 30 Agen Agen 17 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;