Depois de semanas de imprevistos o Top 14 teve um fim de semana quase completo, a exceção fica por conta de Racing e Toulon que disputaram as finais europeias. Nas seis partidas disputadas um festival de tries. O Toulouse (1º), mesmo jogando com uma equipe mista não teve dificuldades para bater fora de casa o Brive (7º), se mantendo na liderança da competição. Na terceira colocação a grande surpresa da temporada, a pequenina Section Paloise (3º) continua a surpreender, batendo em casa o Bordeaux (2º). Na parte de baixo da tabela o Montpellier (11º) conquistou a primeira vitória da competição batendo em casa o lanterna Agen (14º).

Com as seleções do hemisfério norte se preparando para o início da temporada de amistosos, o Toulouse jogou sem algumas de suas estrelas , poupadas ou no banco. Os medalhões porém não fizeram falta com o time batendo fora de casa o Brive por 36 a 16, com direito a ponto bônus ofensivo, mantendo assim a liderança isolada da competição.

A Sectio Paloise continua a surpreender batendo em casa o Bordeaux por 29 a 24, mantendo a segunda colocação. Os donos da casa fizeram um primeiro tempo morno, mas dominaram o jogo na segunda etapa, com o placar não refletindo o que de fato foi a partida. Devido a pandemia essa é uma temporada atípica, e o grande beneficiário parece ser a Section Paloise, o time não teve nenhum jogador infecto, e por uma combinação dos fatores é a única equipe a ter feito todas as partidas previstas, três amistosos e cinco da temporada regular, o que se reflete em campo com um time entrosado, com ritmo de jogo e no auge da forma física, mesmo que tecnicamente inferior aos milionários do rugby francês.

O Montpellier recebeu o Agen para um inusitado embate decisivo. O duelo entre as duas equipes que ainda não venceram na competição, com o perdedor se afundando na ultima colocação. No final, porém dos donos da casa levaram a melhor, com o elenco estrelado finalmente mostrando seu valor batendo os visitantes por 42 a 13, anotando também o primeiro ponto bônus ofensivo. Para os jogadores do Montpellier a primeira vitória é como um reinício da competição, com a equipe esperando evoluir na próxima rodada. Com cinco jogos e apenas um ponto o Agen parece fadado ao rebaixamento.

Se alguns times tem se beneficiado da temporada atípica outros não tiveram tanta sorte. O Casres (13º) viajou para enfrentar o La Rochelle (2º), que raramente perde em casa, se recuperando de um surto de COVID, sem jogar a mais de um mês e com vinte jogadores ausentes. Nesses condições a equipe não tinha muito o que fazer e acabou derrotada por 62 a 3. Na penúltima posição, mesmo que com apenas três jogos, o time precisa começar a reconstrução recuperando fisicamente seus jogadores e retomando o ritmo de jogo, tudo isso em meio a um campeonato muito competitivo diante de equipes que estão próximas do seu auge físico e técnico. Os atlânticos assumem a segunda colocação, empatados com a Section Paloise, mas vencendo nos critérios de desempate.

O Lyon (5º) recebeu o Bayonne (9º) precisando, depois do empate decepcionante da ultima rodada, de um resultado positivo. E os lobos não decepcionaram sua torcida anotando dez tries para vencer os bascos por 62 a 10, com direito a quatro do ponta Josua Tuisova. O resultado mantem o time na disputa por uma vaga nas finais e mostra que a equipe ainda pode dar muito trabalho. Os bascos alternam bons e maus jogos seguindo confortavelmente distantes da zona de rebaixamento.

Depois de duas vitórias seguidas fora de casa o Stade Français (10º) viajou empolgado para enfrentar o Clermont (4º). Mas não foi dessa vez que os parisienses conseguiram quebrar o domínio dos amarelos, sendo derrotados por 41 a 27, uma partida muito disputada apesar do placar elástico. A vitória só não foi total porque o Clermont deixou escapar o ponto bônus ofensivo nos minutos finais, que teria colocado a equipe na segunda colocação.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Montpellier 42 x 13 Agen

Pau 29 x 24 Bordeaux

La Rochelle 62 x 3 Castres

Brive 16 x 36 Toulouse

Lyon 62 x 10 Bayonne

Clermont 42 x 17 Stade Français

Top 14



Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 5 18 La Rochelle La Rochelle 4 14 Pau Pau 5 14 Clermont Clermont-Ferrand 4 13 Lyon Lyon 5 12 Racing Paris 3 9 Brive Brive-la-Gaillarde 4 9 Toulon Toulon 4 9 Bayonne Bayonne 5 8 Stade Français Paris 4 8 Montpellier Montpellier 4 7 Bordeaux-Bègles Bordeaux 3 5 Castres Castres 3 4 Agen Agen 5 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;