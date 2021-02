Tempo de leitura: 7 minutos

Sábado e domingo de 2ª rodada do Six Nations na Europa! A rodada vai começar com a Inglaterra buscando reabilitação diante da Itália, adversária que nunca a derrotou na história. O jogo seguinte opõe dois times que venceram na largada da competição, Escócia e Gales. Por fim, no domingo, a Irlanda, que perdeu na estreia, encara a França, que está voando baixo, naquele que é o jogo mais aguardado da semana.

Inglaterra favorita contra a Itália



- Continua depois da publicidade -

Depois da derrota para a Escócia na estreia, com a Inglaterra jogando mal, o time atual campeão europeu é o foco das atenções. Poucos acreditam que a Inglaterra vá tropeçar na Itália, que também começou muito mal, com derrota em casa e acachapante diante da França.

O técnico Eddie Jones, da Inglaterra, sabe que seu time precisa simplesmente de um jogo sólido e sem sustos diante dos Azzurri. Depois de usar Owen Farrell sem sucesso como abertura, Jones voltou a colocar George Ford com a camisa 10 e Farrell com a 12, deixando Ollie Lawrence de fora, naquela que foi a única alteração na linha. No pack, Jones apostou agora no veterano Courtney Lawes na asa, tirando Mark Wilson. Já a primeira linha foi inteiramente renovada, com as entradas de Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie e Mako Vunipola, que volta de lesão.

Franco Smith, técnico da Itália, apostou agora no retorno de Carlo Canna com a camisa 12, buscando refazer uma dupla com o abertura Garbisi e o scrum-half Varney, que gera esperanças de uma Itália mais ousada com a bola em mãos. No pack, a única troca foi a entrada de Andrea Lovotti. Isso significa que Smith optou por dar continuidade ao elenco, mesmo após a derrota pesada diante dos franceses. A Itália segue lamentando as ausências de Polledri, Steyn e Minozzi.



Escócia favorita contra Gales



A Escócia foi sensação na primeira rodada ao acabar com jejum de 38 anos e vencer a Inglaterra em Londres. Os escoceses dominaram os ingleses em todas as estatísticas e, com isso, para o jogo diante de Gales, Gregor Townsend buscou manter a base do time vencedor. Contudo, o treinador efetuou 3 trocas no time titular por conta de lesões: saíram Jamie Ritchie, Cameron Redpath (e debutou bem no último sábado) e Sean Maitland. Entraram Darcy Graham e James Lang na linha e Blade Thomson na asa. Lógico, as atenções estarão sobre o que os gênios Finn Russell e Stuart Hogg poderão fazer para garantir uma Escócia criativa com a bola em mãos e a entrada de Lang no centro coloca uma interrogação sobre isso.

Gales, no entanto, fez um 2020 terrível e um jogo contra a Irlanda muito ruim, que acabou com vitória graças a um segundo tempo inspirado de George North e ao cartão vermelho sofrido por uma pouco inspirada Irlanda, de erros excessivos. O técnico Wayne Pivac segue pressionado e lamenta justamente a perda de North por lesão. Owen Watkin entra no centro, enquanto a volta de Liam Williams na ponta e a escalação de Gareth Davies com a camisa 9 são pontos promissores para a linha vermelha, que ainda terá a expectativa da estreia de Halaholo, no banco. No pack, Wainwright no lugar de Lydiate é a novidade.

A Escócia joga em casa e vive momento melhor, portanto, assume o favoritismo da partida, enquanto Gales ainda luta desesperadamente para encontrar um rumo.



França e Irlanda: jogo crucial para ambas



Por fim, o grande jogo da rodada opõe Irlanda e França no domingo. Os franceses fizeram grande apresentação contra a Itália em vitória de 50 x 10, mas é lugar comum que um jogo com a Itália não é realmente a prova de favoritismo. A Irlanda, no entanto, foi muito mal diante de Gales, em derrota que colocou várias dúvidas sobre o momento do Trevo. O jogo é na Irlanda, mas, no papel, as apostas favorecem a França. Os Bleus vão a Dublin com a missão de um jogo de alto nível que os coloque definitivamente como os favoritos ao título, ao passo que para os verdes a vitória teria ares de redenção.

As escalações sairão na sexta.



*Horários de Brasília

Dia 13/02 – 11h00 – Inglaterra x Itália, em Roma – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Histórico: 27 jogos e 27 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Itália 05 x 34 Inglaterra, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Jack Willis, 22 Dan Robson, 23 Max Malins;

Itália: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

Dia 13/02 – 13h30 – Escócia x Gales, em Edimburgo – Doddie Weir Cup – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 126 jogos, 73 vitórias de Gales, 50 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Gales 10 x 14 Escócia, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Blade Thomson, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Richie Gray, 20 Gary Graham, 21 Scott Steele, 22 Jaco van der Walt, 23 Huw Jones;

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhodri Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 James Botham, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Willis Halaholo;

Dia 14/02 – 12h00 – Irlanda x França, em Dublin – ESPN AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Histórico: 99 jogos, 57 vitórias da França, 35 vitórias da Irlanda e 7 empates. Último jogo: França 35 x 27 Irlanda, em 2020 (Six Nations);

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Gales 1 4 Escócia 1 4 Irlanda 1 1 Inglaterra 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;