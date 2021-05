Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse sábado tem ação da Premier 15s, o Campeonato Inglês Feminino, o mais profissional do mundo. Os jogos serão exibidos ao vivo por premier15s.com e empolgam pela qualidade dos times em campo.

No primeiro jogo, as Saracens encaram o Loughborough Lightining, em jogo de times estrelados. As Saracens, de Londres, contam com o pack mais temível da liga, com a excelente Poppy Cleall na terceira linha e a canadense Sophie de Goede na segunda linha. Já o oponente, o Loughborough Lightning, tem Sarah Hunter e Emilly Scarratt, as duas veteranas estrelas do rugby inglês, ambas já nomeados como melhores do mundo. Desde que a Premier 15s começou o Lightining jamais venceu as Saracens.

O outro duelo é um clássico de Londres entre Harlequins e Wasps. As Harlequins têm nomes poderosos no pack como Amy Cockayne e Lucy Packer, ao passo que as Wasps são famosas pela qualidade na linha e têm como destaque a artilheira Abby Dow. As Wasps não vencem as Quins desde 2016.

As Saracens têm 14 títulos ingleses (incluindo os dois últimos), ao passo que as Wasps têm 5 e as Harlequins 1. O Lightining nunca foi campeão.