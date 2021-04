Tempo de leitura: 7 minutos

Nesse fim de semana a Europa irá parar com as semifinais da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, com transmissões ao vivo para o Brasil pelo Watch ESPN. Dois jogos na França que darão o que falaram, com franceses e irlandeses de olho no maior título do continente.

No sábado, tem o clássico das duas maiores cidade do sudoeste da França, Toulouse contra Bordeaux, ao passo que no domingo o La Rochelle, da França, receberá o gigante irlandês Leinster. Toulouse e Leinster são os dois maiores campeões da história da Champions Cup, ambos com 4 títulos, e lutam para conquistarem o título que os isolaria na liderança histórica como os maiores da Europa. Já Bordeaux e La Rochelle jamais sequer chegaram a uma final da Champions Cup e jogam por feito inédito.

Quem vencerá as semifinais da Heineken Champions Cup europeia? 🇫🇷Sábado tem Toulouse vs Bordeaux🇫🇷 e domingo 🇫🇷La Rochelle vs Leinster☘️ (ambos 15h00 no #WatchESPN) — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 29, 2021



No papel, o Toulouse é favorito contra o Bordeaux. Atual líder do Top 14 francês, o Toulouse é o maior campeão europeu, mas não ganha a Champions Cup desde 2010. O clube rubronegro se reergueu de maus momentos sendo campeão francês em 2019, revelando uma geração que hoje brilha com a seleção francesa. O sul-africano Cheslin Kolbe e a dupla genial de 9 e 10 francesa Antoine Dupoint e Romain Ntamack são as sensações que vem a camisa vitoriosa do Toulouse, liderada pelo terceira linha, ex All Blacks e bicampeão mundial Jerome Kaino, que quer se despedir do rugby com um título europeu. O pack ainda tem nomes fortes como o asa francês François Cros e o segundo linha australiano Rory Arnold. O centro argentina sensação Santiago Chocobares está já disponível para estrear pelo Toulouse.

O elenco do Bordeaux é também forte, com Mathieu Jalibert vestindo a camisa 10 e prometendo um duelo estrelado contra Ntamack. Jalibert vem sendo um dos grandes nomes da Champions Cup em 2021, munindo uma linha com o trator neozelandês Ben Lam, mas desfalcada dos argentinos Cordero e Delguy, lesionados. No pack, Poirot, Petti, Higginbothan e Woki criam uma formação poderosa. O Bordeaux venceu o Toulouse pela última vez em 2019, sendo superado nos dois últimos encontros, incluindo um 45 x 23 em dezembro.

De todos os semifinalistas, o La Rochelle é o que mais vem impressionando na reta final da Champions Cup. Na verdade, La Rochelle e Leinster são os clubes que vivem o melhor 2021 entre todos os clubes europeus, com o clube francês tendo assumindo a co-liderança do Top 14 com o Toulouse na semana passada. Dono da melhor defesa da França nesta temporada, o La Rochelle jogou um rugby total nas quartas de final contra o Sale Sharks, mostrando poder num pack que conta com craques como Victor Vito (ex All Blacks) e Grégory Alldritt na terceira linha, e Will Skelton na segunda linha, ao passo que atrás o talento sobra, com o fullback Brice Dulin, o ponta sul-africano Raymond Rhule e o scrum-half neozelandês Tawera Kerr-Barlow vivendo grandes fases.

O Leinster, por sua vez, é o time mais vencedor da Europa na última década, tendo acabado de conquistar seu 4º título seguido do PRO14. O poderoso irlandês desbancou o atual campeão europeu e inglês Exeter Chiefs e tem um elenco poderoso, que conta com Johnny Sexton (ainda que em fim de carreira) com a camisa 10, e nomes de grande valor da seleção irlandesa, como Garry Ringrose, que retorna ao time, Hugo Keenan, James Lowe, Jordan Larmour, entre outros. Rhys Ruddocks, Josh van der Flier e Jack Conan formam uma terceira linha poderosa, enquanto o australiano Scott Fardy, na segunda linha, busca fechar uma brilhante carreira com título. No papel, o Leinster é o grande favorito, mas o momento do La Rochelle sugere um jogo em aberto até o fim.

Ingleses com a vantagem nas semis da Challenge Cup

A Challenge Cup, a 2ª copa europeia, igualmente terá ação, com suas semifinais no Watch ESPN. Os dois jogos serão na Inglaterra, com os clubes ingleses tendo a vantagem do mando de jogo.

Na sexta-feira, o Leicester Tigers receberá o Ulster, da Irlanda do Norte, num jogaço que promete. Os dois clubes têm passados gloriosos, são ambos ex campeões europeus, mas vivem há bastante tempo sem conquistas. O último título do Ulster foi o Liga Céltica (o PRO14 atual) de 2006, ao passo que a última conquista de peso do Leicester (maior campeão inglês) foi a Premiership de 2013 (o clube ganhou ainda a Copa da Inglaterra de 2017, mas com peso menor). O Ulster vive um momento mais forte, tendo sido 3º colocado do PRO14, ao passo que o Leicester Tigers segue na metade de baixo da classificação da Premiership inglesa. O 3/4s argentino Matías Moroni retornará aos Tigers, ao passo que o Ulster conta com a liderança do excelente segunda linha Iain Henderseon.

No sábado, tem o Bath recebendo os franceses do Montpellier. O Bath vive uma seca prolongada de título, tendo conquistado apenas a Challenge Cup de 2008 nos últimos 20 anos. O elenco é forte, com Toby Faleau, de Gales, vários nomes da seleção inglesa, como Anthony Watson, Jonathan Joseph, Sam Underhill e Charlie Ewels, mas o momento não empolga, com o Bath na parte de baixo da Premiership.

Já o Montpellier espera ir do inferno ao céu. O clube francês flertou com o rebaixamento em seu campeonato nacional durante toda a temporada, mas parece já ter afastado o risco com uma sólida reta final. Seu elenco conta com nomes importantes como o camisa 9 sul-africano campeão do mundo Cobus Reinach e alguns nomes importantes de seleção francesa, como o fullback Bouthier, o centro Arthur Vincent ou o segunda linha Willemse. Há uma chance de Handré Pollard (o abertura sul-africano campeão do mundo) retornar à equipe, após grave lesão em outubro, começando no banco. O único título de relevo do Montpellier na história é a Challenge Cup de 2016, com o torneio sendo especial para o clube, hoje milionário.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Rugby 2020-21

Semifinais

*Horários de Brasília



01/05 – 11h00 – 🇫🇷Toulouse x Bordeaux🇫🇷, em Toulouse🇫🇷 – Watch ESPN AO VIVO



02/05 – 11h00 – 🇫🇷La Rochelle x Leinster☘️, em La Rochelle🇫🇷 – Watch ESPN AO VIVO



European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Semifinais

*Horários de Brasília

30/04 – 16h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers x Ulster☘️, em Leicester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Watch ESPN AO VIVO

The 𝗧𝗶𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗧𝗲𝗮𝗺 📋 to take on @UlsterRugby on Friday night! 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗡𝗲𝘄𝘀 👉 https://t.co/wPiicRlt94 pic.twitter.com/WxZkl9b5YN — Leicester Tigers (@LeicesterTigers) April 29, 2021





🗞 𝗦𝗲𝗺𝗶-𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗶𝘀 🆙 Here is your Ulster team to face @LeicesterTigers in tomorrow night’s @ERChallengeCup Semi-Final at Mattioli Woods Welford Road (kick-off 8pm) 👇#LEIvULS #ChallengeCupRugby #SUFTUM ⚪️🔴 — Ulster Rugby (@UlsterRugby) April 29, 2021





01/05 – 16h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bath x Montpellier🇫🇷, em Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Watch ESPN AO VIVO