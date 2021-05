Tempo de leitura: 3 minutos

Nessa terça-feira, o World Rugby realizará o sorteio para os grupos do Pré Olímpico de Rugby Sevens. Os dois torneios – o masculino e o feminino – serão em Mônaco nos dias 19 e 20 de junho. O torneio masculino valerá 1 vaga nos Jogos Olímpicos, ao passo que o torneio feminino valerá 2 vagas nos Jogos Olímpicos.

Já classificado para Tóquio no feminino, o Brasil disputaria a competição masculina de Mônaco. No entanto, a Confederação Brasileira de Rugby confirmou a desistência dos Tupis da competição, por conta da pandemia.

“A decisão ocorre pela proximidade de datas entre a repescagem e a reta final de preparação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby XV, que será disputada em junho e julho, em local a definir. A convocação de atletas para a disputa da repescagem mundial reduziria sensivelmente o período de treinamento dos Tupis visando a vaga na Copa do Mundo. A pandemia de COVID-19 no país também influenciou na decisão. Por conta dos protocolos sanitários, atletas que atualmente não treinam pela seleção e que poderiam compor o elenco de Sevens, estão sem disputar partidas oficiais há meses. Este fato trouxe preocupação ao departamento médico da CBRu pela possibilidade de lesionar atletas expostos a cargas excessivas sem a preparação adequada. Também causou preocupação que atletas de fora da bolha, incorporados ao elenco na Repescagem Mundial, pudessem trazer contaminação da COVID-19 à bolha que disputará da vaga na Copa do Mundo. A decisão de abdicar da repescagem mundial foi tomada de forma conjunta com o Comitê Olímpico do Brasil (COB)”, diz comunicado da CBRu.

A China também desistiu do torneio masculino, que passará a ter apenas 10 times.

Pré Olímpico Masculino

América do Sul: Chile;

América do Norte: Jamaica e México;

Europa: França e Irlanda;

África: Uganda e Zimbábue;

Ásia: Hong Kong;

Oceania: Samoa e Tonga;

Pré Olímpico Feminino



América do Sul: Argentina e Colômbia;

América do Norte: Jamaica e México;

Europa: França e Rússia;

África: Madagascar e Tunísia;

Ásia: Hong Kong e Cazaquistão;

Oceania: Samoa e Papua Nova Guiné;

Já estão classificados aos Jogos Olímpicos de Tóquio:

Torneio Olímpico Masculino

País sede: Japão;

Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia, Fiji, África do Sul e Estados Unidos;

América do Sul: Argentina;

América do Norte: Canadá;

Europa: Grã-Bretanha;

África: Quênia;

Ásia: Coreia do Sul;

Oceania: Austrália;

Pré Olímpico Mundial: a definir (1 vaga);

Torneio Olímpico Feminino