Tempo de leitura: 1 minuto

As duas próximas semanas serão de viagens para as seleções brasileiras adultas, com Tupis e Yaras tendo viagens ao exterior marcadas.

Yaras em Portugal

No próxima semana, a Seleção Feminina estará a Portugal para intensificar a retomada de suas atividades. Será uma viagens para treinamentos que faz parte do programa “Missão Europa” do Comitê Olímpico do Brasil, que tem por intuito oferecer condições melhores de treinamento aos atletas olímpicos, dado o adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021 por conta da pandemia.

Em breve serão confirmados os detalhes da viagem, bem como a lista de atletas.

Tupis rumo ao Uruguai

Já a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV está se preparando para participar do Campeonato Sul-Americano, que será realizado entre os dias 17 e 25 de outubro em Montevidéu, no Uruguai.

Os Tupis estão confirmados na competição e enfrentarão Argentina XV, Uruguai e Chile. A seleção já realizou testes para COVID-19 (até o momento negativos) e deverá repeti-los na semana que vem, entre os dias 2 e 6 de outubro. Após os testes, a lista de atletas será confirmada. A viagem ao Uruguai será no dia 9.