A camisa segue o mesmo design apresentado no último mês pelo novo modelo das Yaras, seleção feminina de rugby, com a diferença do corte e símbolo no peito. Enquanto a camisa feminina passou recentemente a ter a imagem própria das Yaras, o uniforme da equipe masculina segue com a imagem do guerreiro Tupi.

O uniforme principal, amarelo, conta com elementos inspirados nas artes tribais dos povos indígenas em verde na área dos ombros. A camisa também possui nuances de tinta amarela, referência ao costume indígena de pintura corporal. A camisa branca também conta com os elementos no ombro, em outro tom de verde, e detalhes no torso inspirados nas cestas de tranças feitas com fibras, criando um ornamento típico.