O World Rugby (a federação internacional) confirmou hoje as datas para os torneios de sevens do primeiro semestre de 2020.

A Seleção Brasileira Masculina (Tupis) buscará uma vaga nos Jogos Olímpicos e o torneio Pré Olímpico, que decidirá a sorte dos Tupis, foi confirmado para os dias 19 e 20 de junho, em Mônaco. Serão 12 seleções lutando pela última vaga em Tóquio: Brasil, Chile, México, Jamaica, França, Irlanda, China, Hong Kong, Samoa, Tonga, Uganda e Zimbábue.

Por sua vez, a Seleção Brasileira Feminina (Yaras), já classificada aos Jogos Olímpicos, voltará à ação em fevereiro, com o World Rugby organizando dois torneios em Madri (Espanha) voltados para as seleções já classificadas a Tóquio, a fim de melhorar a preparação das seleções. Os dois torneios serão nos dias 20 e 21, 27 e 28 de fevereiro.

As Yaras ainda irão à França para dois torneios do Circuito Mundial de Sevens (World Rugby Sevens Series) em Marcoussis (centro de treinamento da seleção francesa, no região de Paris), nos dias 15 e 16, 22 e 23 de maio. Os dois torneios abrirão a temporada 2021. No entanto, datas e locais das etapas do Circuito Mundial ainda serão confirmadas o início do ano. Tanto a primeira divisão do circuito como a nova segunda divisão (World Rugby Sevens Challenger) terão torneios no segundo semestre, após os Jogos Olímpicos, com encerramento em Singapura (29 e 30 de outubro) e Hong Kong (5 a 7 de novembro).

As datas do rugby sevens nos Jogos Olímpicos são 26 a 28 de julho (masculino) e 29 a 31 de junho (feminino).

Confira as datas importantes para o sevens no primeiro semestre de 2020:

Torneios preparação olímpica: em Madrid (Espanha), 20 e 21, 27 e 28 de fevereiro ( Yaras );

); Circuito Mundial de Sevens (Feminino): em Marcoussis (França), 15 e 16, 22 e 23 de maio ( Yaras );

); Pré Olímpico Mundial (Masculino e Feminino): em Mônaco, 19 e 20 de junho ( Tupis ). Valendo 1 vaga nos Jogos Olímpicos no masculino e 2 vagas nos Jogos Olímpicos no feminino; Equipes participantes Masculino: Brasil , Chile, México, Jamaica, França, Irlanda, China, Hong Kong, Samoa, Tonga, Uganda e Zimbábue Feminino: Colômbia, Argentina, México, Jamaica, França, Rússia*, Hong Kong, Cazaquistão, Samoa, Papua Nova Guiné, Madagascar e Tunísia;

(Masculino e Feminino): em Mônaco, 19 e 20 de junho ( ). Valendo 1 vaga nos Jogos Olímpicos no masculino e 2 vagas nos Jogos Olímpicos no feminino; Jogos Olímpicos (Masculino) : Tóquio (Japão), 26 a 28 de julho; Equipes classificadas: Japão, Fiji, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Quênia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Coreia do Sul;

: Tóquio (Japão), 26 a 28 de julho; Jogos Olímpicos (Feminino) : Tóquio (Japão), 29 a 31 de julho ( Yaras ); Equipes classificadas: Japão, Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Quênia, Brasil , Estados Unidos, Canadá, Gra-Bretanha e China;

: Tóquio (Japão), 29 a 31 de julho ( );

*A participação da Rússia nos torneios pré olímpicos ainda será confirmada, após o país ser suspenso dos Jogos Olímpicos;