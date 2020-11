Tempo de leitura: 2 minutos

A Sudamérica Rugby confirmou oficialmente que organizará um torneio de sevens masculino nos dias 12 e 13 de dezembro em Valparaíso, no Chile. O torneio envolverá Chile, Brasil, Argentina e Uruguai, encerrando o ano de 2020 da entidade. Ainda não está confirmado se a competição valerá como o Sul-Americano de Sevens oficial de 2020.

O torneio, que terá transmissão pelo app da Sudamérica Rugby, será organizado respeitando os protocolos sanitários. Para Brasil, Uruguai e Chile, o torneio servirá como retomada da preparação para disputarem em 2021 o Pré Olímpico Mundial, ao passo que a Argentina já está classificada aos Jogos Olímpico e poderá retomar sua preparação para Tóquio.

Sebastián Piñeyrúa, presidente da Sudamérica Rugby, disse: “Em um ano como o que tivemos que terminar com uma competição, é uma grande alegria para nós.”

“Há muito que trabalhamos para encontrar formas de realizar as diferentes competições; Ser capaz de dar a quatro times a oportunidade de competir em sete é importante para eles, para os torcedores e para aqueles que apoiam o rugby, oferecendo uma janela de oportunidade. ”

“Fazer os jogadores competirem e se divertirem na quadra justifica qualquer esforço. Parabenizamos a todos que o tornaram possível e, neste caso, especialmente o Chile Rugby. ”

Por sua vez, Sebastián Pizarro, integrante do Chile Rugby, acrescentou: “Com muita alegria podemos confirmar que nos próximos dias 12 e 13 de dezembro poderemos desenvolver em Valparaíso, no estádio Elías Figueroa, o próximo torneio sul-americano de sevens, a tremendo campeonato que pretendemos desenvolver com o apoio das autoridades locais, do governo e, claro, do Comitê Olímpico Chileno. ”

“Podemos garantir todas as condições sanitárias para a realização deste torneio dentro do contexto que vivemos mundialmente e sem dúvida esperamos dar a todos os membros das delegações visitantes todas as comodidades para poderem ter um campeonato de primeiro nível”.