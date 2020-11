Tempo de leitura: 1 minuto

O fim de semana será de muito rugby para assistirmos e o grande destaque é a volta da Seleção Brasileira a campo. Em Lisboa, o Brasil enfrentará Portugal no sábado, 12h, com transmissão confirmada para a RugbyTV.pt portuguesa. Caso haja confirmação de mais alguma transmissão informaremos.

A ação não irá parar na ESPN também, com 7 jogos sendo exibidos pela emissora. O destaque maior é o confronto na manhã de sábado entre Austrália (Wallabies) e Argentina (Pumas), pelo Tri Nations. No mesmo dia, tem ainda o clássico da Nations Cup entre Inglaterra e Irlanda e, no domingo, os olhares estarão em Escócia versus França.

O Watch ESPN ainda terá quatro jogos. No sábado, Gales e Geórgia, também pela Nations Cup, será exclusivo na internet. E a Premiership inglesa terá o pontapé inicial de sua temporada com três jogos sendo transmitidos: Harlequins e o campeão Exeter Chiefs na sexta, Worcester Warriors contra London Irish no sábado e o jogaço Wasps e Bristol Bears no domingo.

- Continua depois da publicidade -

Ponha na agenda!

*Horários de Brasília

Tri Nations

País Apelido Jogos Pontos Nova Zelândia All Blacks 3 6 Argentina Los Pumas 1 4 Austrália Wallabies 2 4

Autumn Nations Cup