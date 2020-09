Tempo de leitura: 1 minuto

Para quem se interessa por história do rugby brasileiro, a Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro publicou um artigo sobre a história do rugby na cidade, de autoria do historiador Victor Ramalho. Desde o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, passando pelo breve rugby do Vasco da Gama nos anos 30, pelo Rio Cricket e chegando aos dias atuais.

