Tempo de leitura: 5 minutos

A UmRio, ONG que vem promovendo o rugby como espaço de inclusão, liderança e solidariedade entre jovens que vivem dentro e em torno de favelas do Rio de Janeiro, é finalista ao prêmio internacional da Beyond Sport, organização global que promove projetos sociais.



Um dos diretores do UmRio é Dom Waldouck (treinador de defesa do Gloucester, na Premiership inglesa, e campeão europeu como jogador pelo Wasps), que fez sua tese de mestrado sobre a UmRio e o papel que tem em afeta resultados de auto-eficácia e progresso educacional. “Por ser um esporte físico, exige algum sacrifício para seus companheiros de equipe, e vimos que desenvolve uma camaradagem entre os companheiros … A natureza do contato também desenvolve um senso de autodisciplina e autoconfiança à medida que você domina as situações que , para começar, parece muito assustador. No final das contas, você fica mais confortável e no controle dessas situações ”, afirmou Dom Waldouck, em entrevista à Beyond Sport.

- Continua depois da publicidade -

“E eu acho que os valores que o jogo promove… em torno do respeito: seus companheiros de equipe, sua posição, o árbitro. Esses tipos de valores estão muito alinhados aos objetivos de desenvolvimento que almejamos. Esses três pilares estão no cerne do que torna o rúgbi um esporte tão bom para o desenvolvimento social”.

O Um Rio vem trabalhando no Morro do Castro, em Niterói, e Robert Malengreau, fundador do UmRio, aponta um contexto duro para se desenvolver o projerto: “71% vivem abaixo da linha de extrema pobreza estabelecido pelo Banco Mundial (U$1.90). 22% entraram em extrema pobreza durante os últimos 6 meses. 25% vivem com menos de U$1 por dia, sendo que 50% dos quais não conseguiram acessar auxílio governamental nos últimos 6 meses. 77% não têm acesso fácil a um médico”. Porém, o progresso vem sendo notável dos alunos da UmRio. “Jovens na UmRio registram notas 14% maiores do que alunos que não são da UmRio. No ano passado, dos alunos que concluíram o nosso pré vestibular, 75% (6/8) estão na faculdade”.

A partir de arrecadação de alimentos em 2020 durante a pandemia (clique aqui para a campanha) , a UmRio ainda foi capaz de aumentar a aumentar a renda per capta das famílias, ao prover segurança alimentar. “Aumentamos a renda per capita dos recipientes em média por 36%. Nos casos das famílias mais vulneráveis conseguimos mais que dobrar a renda per capita: em média em 53%. Temos entregado mais de 14 toneladas de alimento (equivalente a mais de 29 mil refeições) para 80 famílias, mantendo a segurança alimentar de mais de 320 pessoas nos últimos 6 meses”, ressalta Robert Malengreau.

#BeyondSport #SameTeam #GlobalGoals #SDG10