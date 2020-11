Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Uma semana após o fechamento do Campeonato Sul-Americano, o Uruguai voltou a campo para encarar uma série de dois amistosos contra a Espanha, que se prepara para as Eliminatórias para a Copa do Mundo o começo do ano que vem. Assim como no Sul-Americano, o Uruguai novamente desapontou atuando em Montevidéu e viu os Leones espanhóis triunfarem por 32 x 20.

Os Teros começaram em vantagem, com penal chutado por Favaro seguido por try de Nicolás Freitas em bela corrida. Mas a Espanha reagiu com tries do asa Quercy (em fase após lateral) e do hooker Del Hoyo (em maul, também após lateral). Guëmes ainda chutou penal que colocou a Espanha em vantagem de 15 x 10.

A segunda etapa foi parelha e com os espaços rareando. Foi apenas nos 15 minutos finais que os pontos saíram, com o Uruguai tomando a frente com try que parecia decisivo aos 67′ com Vilaseca, rompendo a defesa em velocidade após o lateral. No entanto, a Espanha cresceu nos minutos derradeiros. Aos 71′, o Uruguai cedeu penal para Güemes converteu e devolver a frente aos Leones, mas logo na sequência Favaro arrematou penal de longa distância que devolveu a vantagem aos Teros. Porém, a pressão final foi espanhola e, aos 77′, Tauli rompeu no pick and go para o try decisivo. O Uruguai sentiu o golpe, não conseguiu a reação final e ainda viu a Espanha marcar um último try aos 79′ com Rábago, em contra-golpe fatal.

Os dois times voltarão a duelar em Montevidéu no dia 06 de novembro.

20 32

Uruguai 20 x 32 Espanha, em Montevidéu

Uruguai

Tries: Freitas e Vilaseca

Conversões: Favaro (2)

Penais: Favaro (2)

1 Matías Benítez, 2 Facundo Gattas, 3 Diego Arbelo, 4 Felipe Aliaga, 5 Juanjuan Garese, 6 Manuel Ardao, 7 Santiago Civetta, 8 Manuel Diana, 9 Guillermo Lijtenstein, 10 Felipe Etcheverry, 11 Rodrigo Silva, 12 Andrés Vilaseca (c), 13 Nicolás Freitas, 14 Federico Favaro, 15 Gastón Mieres;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Mateo Perillo, 18 Ignacio Peculo, 19 Lorenzo Surraco, 20 Leandro Segredo, 21 Eric Dosantos, 22 Ignacio Rodríguez, 23 Agustín Della Corte;

Espanha

Tries: Quercy, Del Hoyo, Tauli e Rábago

Conversões: Melé (2) e Güemes (1)

Penais: Güemes (2)

1 José Díaz, 2 Vicente del Hoyo, 3 Andrés Alvorado, 4 Manu Mora, 5 Victor Sánchez, 6 Matt Foulds, 7 Fred Quercy, 8 Afa Tauli, 9 Kerman Aurrekoetxea, 10 David Melé, 11 Julen Goia (capt.), 12 Bautista Guemes, 13 Andrea Rabago, 14 Ignacio Contardi, 15 Richard Stewart;

Suplentes: 16 Fernando López, 17 Steve Barnes, 18 Joel Merkler, 19 Michael Walker-Fitton, 20 Michael Hogg, 21 Facundo Munilla, 22 Gonzalo Vunuesa, 23 Baltazar Taibo;