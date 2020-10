Tempo de leitura: 2 minutos

Os Teros estão convocados para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado justamente no Uruguai. A estreia da seleção uruguaia será contra o Brasil no dia 17 de outubro e o treinador Estebán Meneses apostou numa leva de jogadores novatos. Dos nomes que atuam no rugby doméstico do Uruguai, 13 não estão na lista de jogadores do Peñarol para a estreia na SLAR, a liga profissional sul-americana, em 2020, dos quais 6 jogaram em 2019 o Sul-Americano M19.

O Peñarol terá ao todo 14 jogadores na seleção, ao passo que 3 nomes (referências do time) disputam a Major League Rugby norte-americana: os terceiras linhas Diego Magno e Manuel Diana e o ponta e fullback Rodrigo Silva. Gattas, que joga no rugby de clubes argentino, também foi chamado.

Dos 31 convocados, apenas 12 jogaram a Copa do Mundo de 2019: Pujadas, Arbelo, Gattas, Civetta, Magno, Diana, Echeverry, Della Corte, Vilaseca, Favaro, Freitas e Silva.

Avançados: Agustín Conserva (Teritos M20), Guillermo Pujadas (Peñarol/SLAR), Ezequiel Ramos (Peñarol/SLAR), Mateo Perillo (Teritos M20), Lucas Bianchi (Los Cuervos), Diego Arbelo (Peñarol/SLAR), Facundo Gattas (Hindú, Argentina), Ignacio Peculo (Peñarol/SLAR), Santiago Civetta (Peñarol/SLAR), Felipe Aliaga (Ceibos), Federico Di Bueno (Teritos M20), Juanjuan Garese (Peñarol/SLAR), Leandro Segredo (Peñarol, SLAR), Lorenzo Surraco (Old Christians), Eric Dosantos (Lobos), Diego Magno (Houston SaberCats, EUA/MLR), Manuel Diana (Toronto Arrows, Canadá/MLR);

Linha: Ignacio Rodríguez (Teritos M20), Guillermo Lijtenstein (Trébol de Paysandú), Felipe Echeverry (Peñarol/SLAR), Agustín Della Corte (Peñarol/SLAR), Balatazar Amaya (Peñarol/SLAR), Andres Vilaseca (Peñarol/SLAR), Felipe Arcos Pérez (Teritos M20), Juan Manuel Alonso (Teritos M20), Federico Favaro (Peñarol/SLAR), Nicolás Freitas (Peñarol/SLAR), Jose Iruleguy (Peñarol/SLAR), Rodrigo Silva (Austin Gilgronis, EUA/MLR);